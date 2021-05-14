14 мая 2021, 21:00

Дагестанские пограничники получили часть Каспийской бухты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче на 20 лет части Каспийской бухты в обособленное пользование Погрануправлению ФСБ по Дагестану. 

Пограничному управлению ФСБ России по Дагестану передается в распоряжение часть акватории Каспийской бухты в Каспийском море

Дагестанские пограничники будут охранять Каспийскую бухту на протяжении 20 лет, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Предоставить Федеральному государственному казенному учреждению "Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Дагестан" на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Каспийской бухты Каспийского моря (...) для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - отмечается в распоряжении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Как сообщал  "Кавказский узел", министр обороны России Сергей Шойгу в августе 2018 года анонсировал создание в Каспийске полноценной военно-морской базы.

Примечание:

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