Дагестанские пограничники получили часть Каспийской бухты

14 мая 2021, 21:00

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче на 20 лет части Каспийской бухты в обособленное пользование Погрануправлению ФСБ по Дагестану.

Пограничному управлению ФСБ России по Дагестану передается в распоряжение часть акватории Каспийской бухты в Каспийском море

Дагестанские пограничники будут охранять Каспийскую бухту на протяжении 20 лет, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Предоставить Федеральному государственному казенному учреждению "Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Дагестан" на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Каспийской бухты Каспийского моря (...) для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - отмечается в распоряжении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Как сообщал "Кавказский узел", министр обороны России Сергей Шойгу в августе 2018 года анонсировал создание в Каспийске полноценной военно-морской базы.