Число жителей Сисиана с симптомами отравления достигло 402

14 мая 2021, 22:18

Еще 32 человека в Сисиане обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. Девять человек находятся на лечении в медцентре, сообщили в Минздраве Армении.

Как писал "Кавказский узел", с 9 по 12 мая у 296 жителей города Сисиан Сюникской области появились симптомы кишечной инфекции – в основном жалобы возникли у детей, взрослых среди отравившихся лишь 15. Пять человек было госпитализировано. К вспышке кишечной инфекции в Сисиане привела авария в системе водоснабжения города, заключил Минздрав Армении.

Симптомы кишечной инфекции зафиксированы у 402 жителей Сисиана Сюникской области Армении, 373 из них - дети, сообщило сегодня Министерство здравоохранения Армении на своем сайте.

Сегодня кишечная инфекция выявлена у 32 жителей города, троих из них госпитализировали. В Сисианском медицинском центре находятся девять пациентов, их состояние оценивается как удовлетворительное, у них наблюдается положительная динамика, пишет сегодня "Sputnik-Армения" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.