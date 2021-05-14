14 мая 2021, 22:18
Число жителей Сисиана с симптомами отравления достигло 402
Еще 32 человека в Сисиане обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. Девять человек находятся на лечении в медцентре, сообщили в Минздраве Армении.
Как писал "Кавказский узел", с 9 по 12 мая у 296 жителей города Сисиан Сюникской области появились симптомы кишечной инфекции – в основном жалобы возникли у детей, взрослых среди отравившихся лишь 15. Пять человек было госпитализировано. К вспышке кишечной инфекции в Сисиане привела авария в системе водоснабжения города, заключил Минздрав Армении.
Симптомы кишечной инфекции зафиксированы у 402 жителей Сисиана Сюникской области Армении, 373 из них - дети, сообщило сегодня Министерство здравоохранения Армении на своем сайте.
Сегодня кишечная инфекция выявлена у 32 жителей города, троих из них госпитализировали. В Сисианском медицинском центре находятся девять пациентов, их состояние оценивается как удовлетворительное, у них наблюдается положительная динамика, пишет сегодня "Sputnik-Армения" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Моряки выписаны из больницы после отравления на судне в Керченском проливе", "Пять человек умерли от отравления газом в Баку", "19 армянских школьников попали в больницу с отравлением".
14 мая 2021, 22:32
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14 мая 2021, 21:45
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Родные пострадавшей пациентки сочли поспешным увольнение главврача Георгиевской больницы
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14 мая 2021, 21:00
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Дагестанские пограничники получили часть Каспийской бухты
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