Перевозчики пожаловались на необоснованные штрафы в Волгограде

13 мая 2021, 16:44

Рамка весогабаритного контроля в Волгограде работает некорректно, в результате выписываются необоснованные и разорительные для перевозчиков штрафы, заявили участники схода. Суды доверяют сотрудникам постов весового контроля, не проверяя исправность их оборудования, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года дальнобойщики предупредительную акцию у центра обработки данных системы "Платон", расположенного в Твери, при этом был задержан координатор волгоградского отделения Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Пуршев. Волгоградские активисты поддержали протест одиночными пикетами. В ноябре 2020 года волгоградское отделение ОПР попросило уполномоченного по защите прав предпринимателей не допустить увеличения налоговой нагрузки на них в связи с отменой единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года. В декабре 2020 года дальнобойщики провели автопробег, заявив, что правительство Волгоградской области не приняло мер для спасения сферы грузовых перевозок от разорения.

Система "Платон" предусматривает взимание платы за проезд грузовиков по трассам федерального значения. Введение этой системы в 2015 году вылилось в протест водителей большегрузов, в том числе на юге России. Чем были недовольны перевозчики, объясняется в материале "Кавказского узла" "Дальнобойщики против "Платона": сдулся ли протест?". "Кавказским узлом" также подготовлена "Хроника протестов дальнобойщиков юга России".

Чиновники отключили спорную рамку в день схода

Сегодня у автотехцентра на Третьей продольной магистрали в Волгограде состоялся сход грузоперевозчиков. По оценкам организаторов, в нем приняли участие 50 человек. На сходе присутствовали перевозчики разных направлений, которые занимаются междугородними перевозками, в том числе работающие со спецтехникой - строительными миксерами, эвакуаторами, манипуляторами, тралами.

Перевозчики столкнулись с необоснованными штрафами из-за некорректной работы рамок весогабаритного контроля, заявила корреспонденту «Кавказского узла» перевозчик, председатель комитета по транспорту и экспедированию при Волгоградской торгово-промышленной палате Алла Бег.

«Проблема в том, что перевозчикам стали приходить некорректные штрафы. Есть уже несколько случаев, что штрафы приходили на пустые автомобили. 15 апреля на площадке ТПП у нас было заседание, участвовали представители и исполнительных органов, прокуратуры, Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, компании «Безопасный регион». Мы обсудили с ними проблемы. По рамке на Третьей продольной была проведена экспертиза дорожного полотна, как нам сообщили на заседании. Также такую экспертизу мы проводили своими силами, это был общественный контроль. Нам предоставили информацию, что рамка на Третьей продольной в связи с обнаружением дефекта дорожного полотна отключена 19 марта и начнет свою работу после того, как устранят дефекты. Но вчера рамка заработала, хотя дефекты не были устранены. Ребята отписывались в нашу общую группу, что высвечивались якобы правонарушения. Сегодня, видимо, дошла информация о нашем собрании - сегодня рамка не работает», - отметила Алла Бег.

По ее словам, на 18 мая назначена встреча перевозчиков с уполномоченной по защите прав предпринимателей. "Мы уже направляли обращения к уполномоченной, в Генпрокуратуру и прокуратуру области, ответов пока не получили", - констатировала Алла Бег.

Участники схода заявили о необоснованных штрафах

Владелица нескольких грузовиков Лилия Сологуб рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что подала в суд на Центр автоматизированной фиксации из-за несправедливого штрафа.

«4 февраля наша машина грузилась каолином в поселке Новокалиново Челябинской области на горно-обогатительном комбинате. На комбинате есть весовая, на которой машины обязательно взвешиваются. Вес груза показал 19800. Машина проехала более двух тысяч километров. Между Магнитогорском и Уфой тоже есть большая весовая, никаких проблем не было. В Саратовской области на стационарной весовой также не было проблем. В Волгограде 7 февраля рамка на Третьей продольной показала, что у нас на 12% перевес, то есть фактически пять тонн горно-обогатительный комбинат положил нам просто так. 17 марта пришло постановление. Мы написали жалобу в ЦАФАП - нам пришел отказ. 16 апреля мы подали жалобу в суд», - пояснила перевозчица.

Лилия Сологуб сказала, что не стала оплачивать штраф в 250 тысяч рублей. «Откуда это все? Неужели горно-обогатительный комбинат будет раздавать груз просто так?», - отметила она.

Предприниматель Сергей Ховалкин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что его машина была оштрафована после проезда через рамку в Волгограде с мебелью, загруженной в Башкортостане.

«35 кроватей и 35 матрасов ортопедических для них. Машина была полностью загружена. Общий вес - пять тонн по накладным. Машина была опломбирована на мебельной фабрике, пломба прописана в товарно-транспортных накладных. Мы не думали, что могут быть проблемы. Машина грузоподъемностью 15 тонн. Ехали на Симферополь, проезжали и стационарные весы, и на М-5 электронные автоматические весы. После Волгограда проехал Морозовские весы, заезжал на Крымский мост – никаких проблем не было. Штраф пришел на 350 тысяч на Госуслуги – за проезд поста на Третьей продольной. Оплатил 50% штрафа - 175 тысяч. Подали жалобу в Центр видеофиксации - нам отказали. Сейчас подали жалобу в суд», - рассказал переводчик.

Перевозчики опасаются проезжать через Волгоград

Предприниматель Сергей Корчагин, который занимается перевозками с 1994 года, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что также подвергся необоснованному штрафу. «Новая машина 2020 года выпуска загрузилась в Саратове, на рефрижераторе стоят датчики нагрузки на ось. Мы в курсе, сколько везли. Загрузили на жиркомбинате 20 тонн 300 килограмм. Водитель проверил все это по датчикам - перегрузов не было. Машина далее пломбируется – догрузить чего-то нельзя. Машина, согласно ГЛОНАССу, остановилась один раз на 28 минут для приема пищи водителем. По дороге прошла стационарные весы Красноармейск-Саратов – все было нормально. Проехала рамку на Третьей продольной, и она показала перегруз. Дальше пошла на Ставрополь - стационарные весы на границе Калмыкии и Ставропольского края показали, что все нормально. На выгрузке пломба была на месте", - сообщил Корчагин.

После этого перевозчиком было получено постановление о перегрузе. "Нагрузка на ось, чего быть не может. Я написал претензию гаишникам - они постановление отменяют. Однако по тому же акту взвешивания гаишники выписали второе постановление - якобы перегруз по общей массе. Первый штраф при этом я уже заплатил, и мне его еще не вернули. Получилось, что мне нужно было опять платить штраф. Я написал жалобу в прокуратуру, в суд. С прокуратуры пришла отписка, жалобу скинули в ЦАФАП и в комитет информационных технологий. Комитет ничего не ответил, ЦАФАП ответил – виновен однозначно. Два с лишним месяца я ждал заседания суда, предъявил там все документы – накладные, заявки, показания ГЛОНАССа. 6 апреля постановление было отменено», - заключил перевозчик.

Сергей Корчагин уточнил, что оплатил половину 250-тысячного штрафа, и деньги ему еще не вернули. «Но весы как работали так и работают. Позавчера машина у меня ехала через ГЭС. Водитель сообщил, что у него на табло загорелось, что у него «негабарит», чего быть не может. У меня семь машин - мне проще оплатить штраф, чем человеку, у которого одна машина. 150 тысяч - это месячный заработок индивидуального предпринимателя, у которого одна машина. Плюс из этих денег он может что-то потратить на неожиданную поломку. То есть штраф – это минимум месячный-двухмесячный заработок. Мы не против, чтобы за перегруз наказывали. Он мало того, что разрушает дороги – он разрушает машины. Но весы должны работать корректно. Что-то с ними конкретно не то. Ладно, если бы перегруз был 300 кг, но когда показывает девять тонн перегруза – такого быть не может. Теперь мы боимся ездить здесь, начинается всякая «химия» - например, закрывание номеров, хотя все у тебя в порядке и по закону. Просто страшно ездить – не знаешь, что тебе прилетит. 300-400 тысяч штрафа - это не шутки», - подчеркнул предприниматель.

Предприниматель Дмитрий Пуршев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что опасается работать из-за риска получить необоснованный штраф. «Рамки поставили в прошлом [2020] году, перед новым годом их включили. Рамки работают некорректно, могут показать перегруз пустого автомобиля. Я очень опасаюсь штрафов, штрафы большие – от 100 до 500 тысяч. Если мне прилетит 100 тысяч, и в льготный период надо будет оплатить половину, мне месяц, не вылезая, нужно будет работать [чтобы покрыть убытки]», - посетовал перевозчик.

Перевозчикам сложно отстоять правоту в суде, указал юрист

Оспорить штрафы непросто - предпринимателям нужно собирать доказательства, что перегруза не было, указал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Максим Зинченко.

"Сам весовой контроль, на мой взгляд, задумка хорошая, потому что это помогает контролировать транспортные средства, чтобы они двигались без перегруза, чтобы сохранять дороги. Мы платим все вместе транспортный налог. Что касается перевозчиков, они платят еще и отчисления в «Платон». На наши же средства эти дороги должны восстанавливаться. Мы сами должны с заботой к дорогам относиться, перевозить грузы в соответствии с установленными нормами, чтобы не вредить дорожному покрытию. Но эти рамки не должны превращаться в источник пополнения бюджета. Они должны работать корректно. Если идет транспорт в соответствии с нормами загрузки – по общей массе, по осям – они должны корректно это отражать", - подчеркнул юрист.

Зинченко сообщил, что его доверитель подвергся штрафу. "Загрузился на заводе. Был проведен контроль взвешивания по общей нагрузке, по осевой нагрузке – все было в норме. В процессе движения при переезде через пост автоматического весогабаритного контроля на Третьей продольной выясняется, что превышена полная масса. Автомобиль был с жидким грузом - это была бочка. Он был опломбирован, взвешен, никакого догруза в связи с пломбировкой транспортного средства быть не могло. По прибытии на место он был выгружен - заводские пломбы были на месте, что еще раз исключает возможность догруза. Понятно, что перегруз был выявлен из-за того, что рамка работала некорректно. Доверителю моему повезло, что у него было и контрольное взвешивание, и весы, на которых взвешивали, были сертифицированы. Пришел штраф на 350 тысяч рублей, сразу обжаловали его в суд. Представили суду доказательства. Повезло, что были акты взвешивания, весы были сертифицированы. 11 мая суд отменил штраф", - сообщил юрист.

Он отметил, что устоявшейся юридической практики по этому вопросу еще нет. "К перевозчикам огромная просьба: будьте внимательны, не надейтесь, что повезет, собирайте все документы, подтверждающие массу, товарно-транспортные накладные, акты взвешивания. Если взвешивание производилось, весы должны быть сертифицированы, тарированы. Суд может критично отнестись к доказательствам, которые представляются нами в свою защиту, поскольку все посты весового контроля также сертифицированы, прошли контроль, но иногда у них происходят такие программные сбои. Вообще, достаточно сложно защитить интересы в административном судопроизводстве. Как правило, суды не имеют оснований не доверять показаниям сотрудников Госавтоинспекции, постов весового контроля, поскольку они имеют соответствующие сертификаты", - указал Максим Зинченко.

По данным областной администрации, в Волгоградской области введены в эксплуатацию шесть постов весогабаритного контроля.