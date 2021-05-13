Юристы увидели основания для проверки шоу на Мамаевом кургане

13 мая 2021, 05:01

Возмущение волгоградцев из-за концертов на Мамаевом кургане, вполне обоснованны, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Основания для прокурорской проверки есть, но чиновники в таких ситуациях ссылаются на собственные представления о патриотизме.

Как писал "Кавказский узел", внучка маршала Чуйкова Екатерина высказала возмущение прошедшим 9 мая концертом на Мамаевом кургане в Волгограде. Мемориальный комплекс не подходит для подобных мероприятий, шоу на братских могилах неуместно, считает она. Отметим, что власти решили закрыть в День Победы для посещения Мамаев курган, объяснив это желанием избежать массового скопления людей в связи с риском распространения коронавируса. Жители Волгограда раскритиковали власти за невозможность посетить Мамаев курган в день праздника. Пользователи соцсетей поддержали Екатерину.

Маршал Василий Иванович Чуйков командовал в годы войны 62-й армией, особо отличившейся в Сталинградской битве. Василий Чуйков похоронен, согласно завещанию, на площади Скорби Мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде. Позже одна из улиц Волгограда была названа в его честь и на ней появился памятник, выполненный его сыном Александром Чуйковым, сказано на официальном сайте администрации Волгоградской области.

Правозащитник, директор юридического агентства AVIM Иван Иванов рассказал 12 мая корреспонденту "Кавказского узла", что весь Мамаев курган имеет статус Федерального мемориального комплекса.

«Он подчиняется федеральным ведомствам. Но мне тоже было удивительно, кто и на каком основании второй год подряд разрешает и решает проводить там закрытые мероприятия, концерты. На мой взгляд, это тоже недопустимо. Я полностью с внучкой Чуйкова согласен по этому вопросу. Относительно могил - опять же в том месте, именно где проходил концерт, официально могил нет, но все понимают, что останки разбросаны по всему Мамаеву кургану. Как говорят, где ни копни, там везде будут человеческие кости. И все это понимают, это как на старых кладбищах», - сказал он.

Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане входит в состав Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва". Согласно уставу музея-заповедника, утвержденному приказом министерства культуры Российской Федерации от 1 июня 2011 года №607, учреждение находится в ведении Минкульта в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 5 января 2005 года №5-р. Это же ведомство, а также Федеральное агентство по управлению государственным имуществом осуществляет функции и полномочия собственника имущества, сообщается на сайте музея-заповедника.

Иванов считает вполне законным возмущение родственников захороненных на кургане бойцов, в том числе и родственников Чуйкова. «Но когда несогласные с такой позицией говорят, вот вы, типа, возмущаетесь возвеличиванием победы в войне, я в таком случае предлагаю им устроить концерт на могилах или рядом с могилами их родственников. На что они говорят, что это недопустимые сравнения. На мой взгляд, это допустимые сравнения, потому что, например, внучка Чуйкова имеет полное моральное право и законное право критиковать тех, кто устраивает песни и танцы в непосредственной близости от могилы её деда. По завещанию Чуйкова его захоронили на Мамаевом Кургане вместе с солдатами, которыми он командовал. И поэтому у неё есть полное право критиковать власть, критиковать этих организаторов, как если бы любой человек возмущался искренне, если бы рядом с могилой его деда отца или матери кто-то плясал с гармошкой. Все понимают, что это аморально, это недопустимо и требует, конечно, соответствующих проверок», - пояснил юрист.

Он уверен, что прокуратурой должна быть проведена проверка по факту проведения концерта, а также в связи с ограничением прохода граждан к мемориальному комплексу в день праздника. «Прокуратура должна отреагировать. Помимо этого, мы тоже готовим обращение в прокуратуру Волгоградской области, чтобы они проверили на предмет законности оцепление всего Мамаева кургана и запрет гражданам проходить на территорию Мамаева кургана. [Люди] столкнулись с идиотской ситуацией, когда с маленькими детьми приехали на Мамаев курган издалека, в том числе из Саратова - я знаю, пришли, а там кордон стоит. "Извините, мы вас не пустим. А почему не пустим? Приказ никого не впускать. А кто приказал? А мы не знаем. А что за приказ? А мы не знаем" - там до абсурда доходило. Я уверен, что это очень похоже на самоуправство и превышение полномочий, потому что распоряжаться свободой прохождения на территорию федерального мемориального комплекса местные власти точно не правомочны. На мой взгляд, это просто недопустимое явление в нашей стране, когда население расслаивают по каким-то классам и критериям. А комплекс мемориальный строили не для элиты, не для концертов, а для почитания погибших воинов. И с правовой позиции я во многом поддерживаю, конечно, внучку Чуйкова с мнением о незаконности концерта», - отметил Иванов.

Он заявил, что в основном такие меры, как оцепления, поддерживают те, кто как-то связан с властями - бывшие силовики, действующие сотрудники администраций. «Но это ненормально. Те видео, которые люди размещали в интернете - я тоже у себя перепост сделал в Facebook. Некоторые люди возмущаются: "Вот зачем вы так полицейских провоцируете, они ни в чём не виноваты, они исполняют приказ, они в погонах их уволят". А я им приводил простой пример: солдаты Вермахта тоже имели и погоны, и детей, и зарплаты, но не все солдаты исполняли преступные приказы, и угроза там была не лишение зарплаты, а лишение жизни. И то находились люди, которые отказывались исполнять [такие] приказы», - подчеркнул Иванов.

Он также сообщил об искусственно созданных властями транспортных трудностях. «Таким образом проявляли некую заботу о гражданах. Но это тоже не забота о гражданах. Власти Волгограда специально, чтобы ограничить возможность людей в этот день посещать Мамаев курган, распорядились не останавливать маршрутные транспортные средства, трамваи, троллейбусы, маршрутки на этих остановках. Люди, которые, например, доехали с утра на Мамаев курган, ходили там 2-3 часа, отдыхали, смотрели комплекс мемориальный, а когда пошёл дождь, и они пошли вниз, чтобы уехать на транспортных средствах, [столкнулись с тем], что пустые трамваи пролетают мимо, на остановках не останавливаются. И люди с детьми под дождем шли две остановки в сторону ЦПКО или в сторону дворца спорта. То есть это, на мой взгляд, какое-то уже идёт издевательство над людьми, и в такой великий праздник вот так вот, как говорят силовики, некоторые «сворачивать кровь» людям. Для чего это делается и зачем, я этого не понимаю, эти неадекватные действия руководителей», - посетовал Иванов.

По его словам, специалисты проводили обследование памятника Родине-Матери после капитального ремонта. «После последнего капитального ремонта, по-моему, в прошлом или позапрошлом году специалисты говорят, что она снова начала покрываться трещинами. И, соответственно, звуковые колебания серьезно влияют на развитие трещин - это все понимают. Причём там звуковые колебания были серьёзные, там звуковая техника сильная была. Об экспертизе мне не известно, но знаю, что в этом году трещины обнаруживали специалисты на Родине-Матери и что планирует снова её обносить лесами, чтобы все эти трещины устранять. Что-то там с ремонтом в прошлый раз не доделали. Миллионы куда-то ушли», - сказал Иванов.

Масштабная реставрация Главного монумента "Родина-Мать зовет!" началась в 2017 году, заказчиком работ выступило министерство культуры Российской Федерации, подрядная организация - АО "Главзарубежстрой". Были проведены, в частности, следующие работы: замена и натяжение 99 канатов, которые поддерживают бетонный каркас монумента; реставрация наружной поверхности монумента и пр. Все работы были завершены в маю 2020 года, говорится на сайте музея-заповедника "Сталинградская битва".

Волгоградский адвокат Никита Безруков признался корреспонденту "Кавказского узла", не следил за ситуацией, но считает, что в отношении действий организаторов концерта на Мамаевом кургане есть повод для проверки.

«Формально основания для проверки есть. Но вам ответят, что «вы не патриот и не понимаете всего глубинного смысла проведения памятных мероприятий». Я это уже проходил с заявлениями по поводу уничтоженного танками асфальта», - заявил он.

В марте жители Волгограда отметили, что после реставрации монумент "Родина-мать зовет!" потрескался и покрылся пятнами. Минкульт России направил специальную комиссию обследовать статую. По словам заместителья министра культуры Сергея Обрывалина, "технические характеристики показывают, что все хорошо, все в порядке". При обследовании было установлено, что трещины и подтеки на памятнике "незначительные". "Это абсолютно поверхностные [трещины] на чистовом материале, который покрыт сверху. С конструктивом и железобетонной конструкцией все хорошо", - заяви заместитель руководителя проекта по реставрации монумента Сергей Сирота "Звезде".

В 2020 году на сайте онлайн-петиций change.org была создана петиция против концертов на Мамаевом кургане, адресованная президенту России, губернатору Волгоградской области, а также директору музея-заповедника "Сталинградская битва" и министерству культуры Российской Федерации. "Мамаев курган всегда был местом памяти и скорби, тихой грусти и поклонения героям. Местом, к которому приезжали возложить цветы погибшим воинам со всех уголков страны и из-за рубежа. Никаким другим действам там не место", - считает автор петиции, которая по данным на 05.00 мск сегодня, 13 мая набрала всего 612 подписей.