Кубанский полицейский осужден на семь лет за взяточничество

12 мая 2021, 16:35

Суд признал бывшего заместителя начальника полиции Новопокровского района Андрея Кривошея виновным в получении взятки и приговорил его к семи годам колонии и 885 тысячам рублей штрафа, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарский край по итогам первого квартала 2021 года стал лидером среди российских регионов по числу взяток. По данным Генпрокуратуры России, в январе-марте в регионе зафиксирован 121 случай взяточничества. Даже в Москве их было на 14 меньше.

Согласно приговору суда, теперь уже бывший заместитель начальника полиции Новопокровского района Андрей Кривошей вмешался в расследование уголовного дела о незаконной порубке - в марте 2019 года высокопоставленный полицейский встретился с родным братом подозреваемого и предложил ему передать 300 тысяч рублей за освобождение от наказания. Однако родственник подозреваемого сообщил об этом в правоохранительные органы и помог поймать начальника отдела с поличным. Передача взятки произошла 25 марта 2019 года, деньги были положены в салон автомобиля полицейского.

Кривошей пытался обжаловать приговор. Апелляционная инстанция признала его виновным во взяточничестве и приговорила к семи годам колонии строгого режима. Кроме того, полицейский обязан выплатить 885 тысяч рублей штрафа и на три года лишен права занимать руководящие должности, сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Краснодарскому краю.

Апелляцию рассматривал Краснодарский краевой суд - он утвердил приговор Новопокровского районного суда, вынесенный 4 марта, следует из картотек на сайтах районного и краевого судов. Дата рассмотрения апелляции в картотеке, по состоянию на 16.35 мск 12 мая, не уточняется.

Андрей Кривошей не признал вину. Он отрицает, что требовал денег от потерпевшего, и заявил о провокации с целью дискредитировать его как сотрудника полиции, со ссылкой на пресс-службу краевого суда передал сегодня "Интерфакс".

На сайте УМВД по Краснодарскому краю, по состоянию на 16.35 мск 12 мая, отсутствуют комментарии относительно приговора.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 20 января было передано в суд дело бывшей начальницы следственного отдела ОМВД Крымского района Кубани, которая обвинена в попытке получить 800 тысяч рублей за отказ от уголовного преследования местного жителя.