Водители на акции протеста в Ереване потребовали наладить поставку бензина

12 мая 2021, 10:33

Около 250 водителей общественного транспорта в Ереване сегодня провели забастовку, требуя устранить перебои с поставками топлива в автопарки. С поставщиками топлива ведутся переговоры, сообщили в мэрии.

Водители автобусов в Ереване сегодня не вышли на работу. По словам одного из водителей из Джрвежского автопарка, у них нет топлива, чтобы обеспечить выход на маршруты.

В забастовке приняли участие около 250 водителей, сообщает NEWS.am.

В акции протеста также участвовали водители маршрутных такси. По их словам, проблемы начались после того, как топливо начала поставлять компания CPS. Работники автопарков в конце каждого рабочего дня заправляют машины, чтобы утром выйти в рейсы, но 11 мая на складах не оказалось ни бензина, ни дизеля, сообщает сегодня "Sputnik Армения".

"Мы вчера не получили топливо. Как нам теперь работать? Пусть государство думает, мэрия думает над тем, как решить проблему. Тысячи наших сограждан остались без транспорта", - сказал один из водителей.

Позднее водителям раздали путевые листы, и они вышли на маршруты, уточняет издание.

Проблема возникла на стороне поставщиков топлива, подтвердил пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян, затруднившись предположить, с чем связаны перебои.

По его словам, с поставщиками ведутся переговоры, и он надеется, что в скором времени проблемы будут решены, информирует издание.

Комментариев от представителей компании CPS пока не поступало.