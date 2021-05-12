Глава "Строймаша" на Ставрополье обвинен в невыплате зарплаты 60 сотрудникам

12 мая 2021, 08:55

Директор ЗАО "Строймаш" в Ставропольском крае обвинен в невыплате зарплаты 60 работникам на общую сумму свыше 4 миллионов 800 тысяч рублей, сообщили следователи 11 мая.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2020 года директор ЗАО "Строймаш" был заподозрен в том, что задолжал 50 сотрудникам более 4 миллионов 600 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы.

По данным следствия, обвиняемый с января 2018 года по октябрь 2019 года не выплачивал заработную плату 60 работникам предприятия. Общая сумма образовавшейся задолженности составила более 4 миллионов 800 тысяч рублей, уточнило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю 11 мая на своем сайте.

Согласно версии следователей, обвиняемый мог выплатить долги по зарплате, что подтвердила проверка финансово-экономической деятельности организации. "Однако денежные средства расходовались им на иные производственные нужды по своему усмотрению", - сказано в сообщении.

Директор ЗАО "Строймаш" обвинен по ч. 2 ст. 145.1 УК России (невыплата заработной платы). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, проинформировали следователи.