Задержан еще один обвиняемый по делу о массовой драке в элистинском кафе

12 мая 2021, 06:19

Мужчина, который находился в розыске по обвинению в массовой драке, произошедшей в элистинском кафе Dozari в ноябре 2020 года, задержан и заключен под стражу, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2020 года депутат Народного хурала и его брат были арестованы по делу о драке в кафе Dozari, в которой пострадали четыре человека, сообщило следствие. В январе был арестован и помещен под домашний арест третий обвиняемый.

Еще один участник драки, которая произошла в ноябре 2020 года в кафе Dozari, задержан, он находился в розыске, говорится в сообщении, опубликованном 11 мая на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Калмыкии.

По данным следствия, задержанный ночью 21 ноября 2020 года был в компании молодых людей в упомянутом кафе. В ходе драки молодые люди нанесли четверым посетителям кафе телесные повреждения, двое из них были госпитализированы.

В отношении задержанного Элистинский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в умышленное причинение легкого и тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.