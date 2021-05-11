Прокуратура заставила мэрию Нальчика заплатить за школьное питание

11 мая 2021, 21:54

Прокуратура Кабардино-Балкарии проверила соблюдение требований законодательства об исполнении обязательств по муниципальным контрактам.

В первом квартале у администрации Нальчика образовалась задолженность перед 53 предпринимателями по оплате исполненных муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в образовательные учреждения. Сумма задолженности превысила 900 тысяч рублей, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Главе местной администрации было внесено представление об устранении нарушений, прокуратура потребовала погасить долги перед поставщиками. Задолженность погашена в полном объеме, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Комментариев от администрации Нальчика относительно погашения задолженности не поступало.

Как писал "Кавказский узел", руководство обанкротившегося предприятия "Риал" в Прохладненском районе после начала расследования о невыплате зарплаты полностью погасило задолженность перед работниками, выплатив более 31 миллиона рублей долгов по зарплате и другим выплатам сотрудникам.