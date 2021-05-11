11 мая 2021, 21:54

Прокуратура заставила мэрию Нальчика заплатить за школьное питание

Прокуратура Кабардино-Балкарии проверила соблюдение требований законодательства об исполнении обязательств по муниципальным контрактам.

В первом квартале у администрации Нальчика образовалась задолженность перед 53 предпринимателями по оплате исполненных муниципальных контрактов на поставку продуктов питания в образовательные учреждения. Сумма задолженности превысила 900 тысяч рублей, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Главе местной администрации было внесено представление об устранении нарушений, прокуратура потребовала погасить долги перед поставщиками. Задолженность погашена в полном объеме, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Комментариев от администрации Нальчика относительно погашения задолженности не поступало.

Как писал "Кавказский узел", руководство обанкротившегося предприятия "Риал" в Прохладненском районе после начала расследования о невыплате зарплаты полностью погасило задолженность перед работниками, выплатив более 31 миллиона рублей долгов по зарплате и другим выплатам сотрудникам.

Примечание:

"Жительница Кабардино-Балкарии пожаловалась на необоснованное взыскание денег банком", "Рабочие завода в Чегеме добились ареста имущества компании", "Юристы назвали ничтожными шансы на возврат денег жертвам финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 мая 2021, 23:24

11 мая 2021, 22:27

11 мая 2021, 21:59

11 мая 2021, 21:34

11 мая 2021, 21:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи