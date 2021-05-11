Расчищены обвалы на горных дорогах Дагестана

11 мая 2021, 19:42

Дорожные рабочие разблокировали проезд по горным дорогам в Цунтинском и Шамильском районах Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", движение транспорта закрыто из-за обвалов и осыпи на автодорогах в Цунтинском и Шамильском районах Дагестана после ливневых дождей со снегом, прошедших в горах с 9 по 10 мая.

Движение по дорогам в горах Дагестана, которое было заблокировано обвалами, возобновлено, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе "Дагавтодора".

Дороги были расчищены еще к вечеру, 10 мая, пояснили в ведомстве. "В некоторых местах в Бежтинском направлении сегодня дорабатывают, но проезд нигде не закрыт, проехать можно по всем участкам", - сообщил представитель ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Кидеро (административный центр Цунтинского района) температура воздуха составит -7 градусов, осадков не ожидается. В Хебде (административный центр Шамильского района) температура ночью составит -2 градуса, без осадков. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.