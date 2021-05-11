Спасатели отчитались о восстановлении дамбы на Ставрополье

11 мая 2021, 14:55

После ремонта дамбы уровень воды в реке Томузловка снизился, сообщили спасатели. Жители ставропольского села Чернолесское не заявляли о подтоплении домов, проинформировали местные власти.

Как писал "Кавказский узел", уровень воды в реке Томузловке, протекающей по селу Чернолесскому в Ставропольском крае, повысился после прорыва дамбы на пруду. Местные власти объявили режим повышенной готовности.

Специалисты завершили восстановление дамбы пруда после прорыва в селе Чернолесском на Ставрополье, сообщило сегодня управление МЧС по Ставрополью. "Восстановили дамбу пруда в северо-западной части села Чернолесского. Уровень воды в реке Томузловка составляет 53 см. Снят режим повышенной готовности", - процитировало сообщение спасателей ТАСС.

О ситуации в селе сообщил глава Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Роман Коврыга. "Русло реки Томузловка пришло в естественное состояние. Заявлений от граждан о подтоплении приусадебных участков и домовладений не поступало", - написал он сегодня в своем Instagram.

Река Томузловка, согласно данным сервиса "Яндекс-Карты", протекает через все село Чернолесское. Расстояние от пруда, на котором прорвало дамбу, до жилой зоны, составляет немногим более 100 метров.

Жители Волгоградской области пожаловались на прорыв свежеотремонтированной плотины

В конце апреля апреле паводковые воды размыли дамбу в Ольховском районе Волгоградской области, отремонтированную в 2020 году за , и разрушили мост, сообщили местные жители. В результате разлива воды затоплена дорога к селу Романовка, подтвердила прокуратура Волгоградской области.

А 28 апреля плотину прорвало в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. "Сейчас же половодье, вот как раз заехал посмотреть, как плотина держит воду. Ее уже смывало, когда стройка еще шла. Они совершили ту же ошибку, как и в прошлый раз, из-за которой плотину прорывало. Они грунт берега трогали, а потом это всё засыпали. Представляете, сколько лет должно улежаться, чтобы вода не смогла размыть грунт? А это свежий грунт", - сообщил житель хутора Репин Николай Трегубов.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в мае 2014 года из-за прорыва дамбы искусственного пруда на хуторе Сухая Падина Минераловодского района Ставропольского края пострадали местные жители, здесь было подтоплено 20 частных домовладений.