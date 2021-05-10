Дома сельчан на Западе Грузии повреждены после ливня с ветром

10 мая 2021, 20:24

Крыши жилых домов и школы повреждены в селах Чохатаурского муниципалитета после сильного ветра и ливня, также разрушена дорога, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая в регионах Мцхета-Мтианети, Квемо-Картли, Шида-Картли и Кахети в результате сильного ветра были повреждены линии электропередачи, без электричества остались тысячи человек. Сильный град повредил виноградники и приусадебные участки в селах Ахметского района и муниципалитета Тетрицкаро.

В результате непогоды в Чохатаурском муниципалитете ночью 10 мая были повреждены крыши зданий в нескольких селах. Представители мэрии Чохатаури сегодня отправились в села Базилети, Дидивани, Гутури и Букнари, чтобы подсчитать ущерб, нанесенный жителям, сообщили "Новости Грузия".

Сильный ветер повредил крышу школы в селе Дидивани, разрушены кровли еще нескольких домов, информировали со ссылкой на председателя городского совета Заала Мамаладзе Guria News.

Кроме того, повреждена дорога в селе Базилети, она нуждается в ремонте, сказал чиновник.