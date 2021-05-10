10 мая 2021, 20:24

Дома сельчан на Западе Грузии повреждены после ливня с ветром

Крыши жилых домов и школы повреждены в селах Чохатаурского муниципалитета после сильного ветра и ливня, также разрушена дорога, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая в регионах Мцхета-Мтианети, Квемо-Картли, Шида-Картли и Кахети в результате сильного ветра были повреждены линии электропередачи, без электричества остались тысячи человек. Сильный град повредил виноградники и приусадебные участки в селах Ахметского района и муниципалитета Тетрицкаро.

В результате непогоды в Чохатаурском муниципалитете ночью 10 мая были повреждены крыши зданий в нескольких селах. Представители мэрии Чохатаури сегодня отправились в села Базилети, Дидивани, Гутури и Букнари, чтобы подсчитать ущерб, нанесенный жителям, сообщили "Новости Грузия".

Сильный ветер повредил крышу школы в селе Дидивани, разрушены кровли еще нескольких домов, информировали со ссылкой на председателя городского совета Заала Мамаладзе Guria News.

Кроме того, повреждена дорога в селе Базилети, она нуждается в ремонте, сказал чиновник.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Чохатаури умеренный дождь при температуре воздуха +11 градусов, скорость ветра – шесть метров в секунду. В ночь на 11 мая дождь не прекратится, температура воздуха понизится до +8 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Дорога к грузинскому селу перекрыта после схода оползня", "Жители Грузии вынуждены передвигаться по канатной дороге в Коби", "Три села заблокированы в Грузии после паводка".

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