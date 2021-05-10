Суд разрешил Нике Мелии выйти под залог

Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия может быть освобожден сегодня под залог, постановил суд. У здания тюрьмы в Рустави собрались сторонники Мелии.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая стало известно, что Евросоюз внес залог в 40 тысяч лари (11,7 тысячи долларов) за освобождение из-под стражи председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. 9 мая прокуратура направила в суд ходатайство об освобождении Мелии из-под стражи.

Тбилисский городской суд отпустил Нику Мелию под залог. "Цель залога – обеспечить немедленное освобождение Никанора Мелии из пенитенциарного учреждения", – привел слова судьи корреспондент "Кавказского узла".

Ника Мелия будет освобожден сегодня, однако это не означает, что прекращено его уголовное преследование, пояснил адвокат оппозиционера Георгий Кондахишвили в эфире телеканала "Рустави 2". "Сегодня говорят об освобождении Ники Мелии из-под стражи, однако это не означает, что уголовное дело прекращено и снято с повестки дня. Обвинение абсурдно, это подтверждают сегодняшние данные. Это классический пример политического преследования от начала до конца. В мире произошел беспрецедентный случай, Евросоюз перечислил деньги на освобождение", – перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".