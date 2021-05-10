Ника Мелия. Фото: кадр видео https://1tv.ge/ru/news/nika-melija-zajavljaet-chto-planiruet-vstretitsja-s-mikhailom-saakashvili/

10 мая 2021, 16:46

Суд разрешил Нике Мелии выйти под залог

Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия  может быть освобожден сегодня под залог, постановил суд. У здания тюрьмы в Рустави собрались сторонники Мелии.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая стало известно, что Евросоюз внес залог в 40 тысяч лари (11,7 тысячи долларов) за освобождение из-под стражи председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. 9 мая прокуратура направила в суд ходатайство об освобождении Мелии из-под стражи.

Тбилисский городской суд отпустил Нику Мелию под залог. "Цель залога – обеспечить немедленное освобождение Никанора Мелии из пенитенциарного учреждения", – привел слова судьи корреспондент "Кавказского узла".

Ника Мелия будет освобожден сегодня, однако это не означает, что прекращено его уголовное преследование, пояснил адвокат оппозиционера Георгий Кондахишвили в эфире телеканала "Рустави 2". "Сегодня говорят об освобождении Ники Мелии из-под стражи, однако это не означает, что уголовное дело прекращено и снято с повестки дня. Обвинение абсурдно, это подтверждают сегодняшние данные. Это классический пример политического преследования от начала до конца. В мире произошел беспрецедентный случай, Евросоюз перечислил деньги на освобождение", – перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".

Мелия не присутствовал на заседании суда, поскольку ранее был удален из зала за неуважение к суду, пишет "Sputnik Грузия". "Ника Мелия будет освобожден незамедлительно. Просто бюрократические процедуры могут занять определенное время, несколько минут – примерно полчаса или час", – привело издание слова адвоката Дито Садзаглишвили по окончании заседания.

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" и молодежного крыла партии собрались в Рустави возле тюрьмы №12, где в предварительном заключении находится председатель партии Ника Мелия, они ждут выхода Мелии на свободу, сообщили "Новости Грузия". 

Напомним, 16 февраля парламент Грузии лишил Мелию депутатской неприкосновенности. Он обвиняется в организации группового насилия, руководстве и участии в нем. Оппозиционеру грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело было возбуждено в связи с акцией в ночь на 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, указано в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Примечание:

"В Тбилиси полиция задержала пять участников акции протеста", "Оппозиция приурочила к визиту главы Евросовета протест у резиденции Иванишвили", "Георгий Руруа вышел на свободу".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 мая 2021, 18:18

10 мая 2021, 18:00

  • Правозащитники добились компенсации для жительницы Дагестана за некачественное лечение

    Кассационный суд увеличил до миллиона рублей компенсацию жительнице Дагестана, которая стала инвалидом после курса лучевой терапии. Компенсация морального вреда должна быть втрое больше, также пострадавшая имеет право на ежемесячные выплаты в связи с утратой трудоспособности, заявили в организации "Монитор пациента", чьи юристы представляли в суде интересы женщины.

10 мая 2021, 17:28

10 мая 2021, 15:58

10 мая 2021, 15:10

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи