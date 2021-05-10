10 мая 2021, 16:46
Суд разрешил Нике Мелии выйти под залог
Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия может быть освобожден сегодня под залог, постановил суд. У здания тюрьмы в Рустави собрались сторонники Мелии.
Как писал "Кавказский узел", 8 мая стало известно, что Евросоюз внес залог в 40 тысяч лари (11,7 тысячи долларов) за освобождение из-под стражи председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. 9 мая прокуратура направила в суд ходатайство об освобождении Мелии из-под стражи.
Тбилисский городской суд отпустил Нику Мелию под залог. "Цель залога – обеспечить немедленное освобождение Никанора Мелии из пенитенциарного учреждения", – привел слова судьи корреспондент "Кавказского узла".
Ника Мелия будет освобожден сегодня, однако это не означает, что прекращено его уголовное преследование, пояснил адвокат оппозиционера Георгий Кондахишвили в эфире телеканала "Рустави 2". "Сегодня говорят об освобождении Ники Мелии из-под стражи, однако это не означает, что уголовное дело прекращено и снято с повестки дня. Обвинение абсурдно, это подтверждают сегодняшние данные. Это классический пример политического преследования от начала до конца. В мире произошел беспрецедентный случай, Евросоюз перечислил деньги на освобождение", – перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".
Мелия не присутствовал на заседании суда, поскольку ранее был удален из зала за неуважение к суду, пишет "Sputnik Грузия". "Ника Мелия будет освобожден незамедлительно. Просто бюрократические процедуры могут занять определенное время, несколько минут – примерно полчаса или час", – привело издание слова адвоката Дито Садзаглишвили по окончании заседания.
Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" и молодежного крыла партии собрались в Рустави возле тюрьмы №12, где в предварительном заключении находится председатель партии Ника Мелия, они ждут выхода Мелии на свободу, сообщили "Новости Грузия".
Напомним, 16 февраля парламент Грузии лишил Мелию депутатской неприкосновенности. Он обвиняется в организации группового насилия, руководстве и участии в нем. Оппозиционеру грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело было возбуждено в связи с акцией в ночь на 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, указано в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".
Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"