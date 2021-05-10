Волонтеры с юга России присоединились к поискам мальчика в Дагестане

10 мая 2021, 15:58

В поисках трехлетнего ребенка из Хасавюрта принимают участие спасатели и волонтеры отрядов "ЛизаАлерт" из Адыгеи, Ставрополья, Кабардино-Балкарии. Следователи начали расследование уголовного дела об убийстве.

Как писал "Кавказский узел", в поисках трехлетнего мальчика, который пропал 8 мая в Хасавюртовском районе Дагестана, принимают участие 70 сотрудников полиции и 60 местных жителей, указало ведомство.

Следственные органы Дагестана начали расследование уголовного дела по статье об убийстве малолетнего в связи с исчезновением мальчика в поселке Аэродром города Хасавюрта. Ведомство распространило подробные приметы ребенка, поиски которого продолжают спасатели, волонтеры и полиция. "Рост примерно 100 см, худощавого телосложения, волосы рыже-русые, глаза карие. Был одет в светлую футболку, джинсовую жилетку с капюшоном, джинсовые шорты, на голове темно-синяя кепка, на ногах черные резиновые тапочки. Особая примета - шрам на голове", - сообщило управление Следкома по Дагестану.

8 мая около 12.00 мск мальчик вышел из дома погулять, до настоящего времени его местонахождение неизвестно, говорится в сообщении на сайте ведомства. В сообщении также указано, что 10 мая ребенку исполняется четыре года.

К поискам ребенка подключились волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ставропольского края, в поселке Аэродром создан круглосуточный штаб. Сообщение о начале поисков опубликовано в сообществе "ЛизаАлерт Дагестан" утром 9 мая. "Помимо добровольцев отряда, в поисках также принимают участие сотрудники полиции и местные жители - всего около 150 человек", - отмечается в сообщении.

Сегодня к поискам присоединились волонтеры "ЛизаАлерт" из Саратовской области и второй отряд поисковиков из Ставропольского края, следует из сегодняшнего сообщения на форуме поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Следствие обратилось к жителям республики с просьбой сообщать любую информацию о пропавшем ребенке по телефонам: 8-928-049-05-84, 8-961-457-02-02, 8-800-700-54-42 или 112. Публикация в Instagram ведомства набрала к 15.30 мск 204 отметки "нравится" и 44 комментария.

Пользователи Instagram удивились тому, что такой маленький ребенок гулял один. "Как можно было трёхлетнего малыша отправлять гулять одного, он же пока маленький, не отличает хорошее от плохого. Родители куда смотрели?" - спросил пользователь shahnavazovi2015. Его поддержала raisatgasanbekov. "Как можно в три года ребёнка одного отпускать?" - поинтересовалась она.

Причиной пропажи ребенка стало равнодушие, предположила selma05ru. "Мне до сих пор интересно, неужели никто не видел маленького малыша, который гулял один? Неужели никого не насторожило? Тем более в посёлке. Все друг друга знают. Все это равнодушие. Уверена - видели. Просто мимо прошли. Моя хата с краю, как у всех у наших. Только когда сплетни надо пускать или кого-то линчевать, тогда у нас включается стадный инстинкт", - возмутилась она.

"Кавказский узел" также сообщал, что более 150 человек участвовали в поисках пропавшего 2 мая в Кизлярском районе Дагестана девятилетнего мальчика. Ребенок 2012 года рождения пропал в поселке Шаумян - ушел гулять и не вернулся. К операции присоединились представители отряда "ЛизаАлерт" из Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Кубани и Москвы. Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. 5 мая в штабе по поиску ребенка сообщили, что мальчик был обнаружен мертвым в трансформаторной будке, где, по предварительным данным, укрылся от дождя.