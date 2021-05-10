спасатели и волонтеры отряда "ЛизаАлерт". Фото пресс-службы "ЛизаАлерт" https://lizaalert.org/i-vsyo-taki-les-otchyot-koordinatora-anny-chugreevoj-strekoza-po-poisku-alekseeva-seryozhi-2-goda-i-ego-mamy-alekseevoj-eleny-v-g-orehovo-zuevo-moskovskoj-oblasti/

10 мая 2021, 15:58

Волонтеры с юга России присоединились к поискам мальчика в Дагестане

В поисках трехлетнего ребенка из Хасавюрта принимают участие спасатели и волонтеры отрядов "ЛизаАлерт" из Адыгеи, Ставрополья, Кабардино-Балкарии. Следователи начали расследование уголовного дела об убийстве.

Как писал "Кавказский узел", в поисках трехлетнего мальчика, который пропал 8 мая в Хасавюртовском районе Дагестана, принимают участие 70 сотрудников полиции и 60 местных жителей, указало ведомство.

Следственные органы Дагестана начали расследование уголовного дела по статье об убийстве малолетнего в связи с исчезновением мальчика в поселке Аэродром города Хасавюрта. Ведомство распространило подробные приметы ребенка, поиски которого продолжают спасатели, волонтеры и полиция. "Рост примерно 100 см, худощавого телосложения, волосы рыже-русые, глаза карие. Был одет в светлую футболку, джинсовую жилетку с капюшоном, джинсовые шорты, на голове темно-синяя кепка, на ногах черные резиновые тапочки. Особая примета - шрам на голове", - сообщило управление Следкома по Дагестану.

8 мая около 12.00 мск мальчик вышел из дома погулять, до настоящего времени его местонахождение неизвестно, говорится в сообщении на сайте ведомства. В сообщении также указано, что 10 мая ребенку исполняется четыре года.

К поискам ребенка подключились волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ставропольского края, в поселке Аэродром создан круглосуточный штаб. Сообщение о начале поисков опубликовано в сообществе "ЛизаАлерт Дагестан" утром 9 мая. "Помимо добровольцев отряда, в поисках также принимают участие сотрудники полиции и местные жители - всего около 150 человек", - отмечается в сообщении.

Сегодня к поискам присоединились волонтеры "ЛизаАлерт" из Саратовской области и второй отряд поисковиков из Ставропольского края, следует из сегодняшнего сообщения на форуме поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Следствие обратилось к жителям республики с просьбой сообщать любую информацию о пропавшем ребенке по телефонам: 8-928-049-05-84, 8-961-457-02-02, 8-800-700-54-42 или 112. Публикация в Instagram ведомства набрала к 15.30 мск 204 отметки "нравится" и 44 комментария.

Пользователи Instagram удивились тому, что такой маленький ребенок гулял один. "Как можно было трёхлетнего малыша отправлять гулять одного, он же пока маленький, не отличает хорошее от плохого. Родители куда смотрели?" - спросил пользователь shahnavazovi2015. Его поддержала raisatgasanbekov. "Как можно в три года ребёнка одного отпускать?" - поинтересовалась она.

Скриншот комментария пользователя selma05ru к записи в Instagram Следкома Дагестана от 10.05.21.Причиной пропажи ребенка стало равнодушие, предположила selma05ru. "Мне до сих пор интересно, неужели никто не видел маленького малыша, который гулял один? Неужели никого не насторожило? Тем более в посёлке. Все друг друга знают. Все это равнодушие. Уверена - видели. Просто мимо прошли. Моя хата с краю, как у всех у наших. Только когда сплетни надо пускать или кого-то линчевать, тогда у нас включается стадный инстинкт", - возмутилась она.

"Кавказский узел" также сообщал, что более 150 человек участвовали в поисках пропавшего 2 мая в Кизлярском районе Дагестана девятилетнего мальчика. Ребенок 2012 года рождения пропал в поселке Шаумян - ушел гулять и не вернулся. К операции присоединились представители отряда "ЛизаАлерт" из Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Кубани и Москвы. Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. 5 мая в штабе по поиску ребенка сообщили, что мальчик был обнаружен мертвым в трансформаторной будке, где, по предварительным данным, укрылся от дождя.

Примечание:

"Жительница Дагестана осуждена за убийство малолетней дочери", "Пользователи соцсети призвали наказать махачкалинца за нападение на девочку", "Отменен оправдательный приговор жителю Кубани по делу об убийстве ребенка".

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