Жители Урюпинска раскритиковали работы по благоустройству города

10 мая 2021, 15:10

Улицы Урюпинска оказались подтопленными после дождя, потому что чиновники в ходе работ по благоустройству не уделили достаточного внимания ливневой канализации, заявили сегодня горожане и пользователи соцсети "ВКонтакте".

Многочасовой дождь затопил улицы Урюпинска, некоторые дороги стали непроезжими. Местные жители жалуются, что такое происходит не впервые, и критикуют городские власти за то, что в ходе благоустройства не проводится реконструкция устаревшей системы ливневых сооружений, передало сегодня областное издание "Высота 102".

Благоустройство территорий – приоритет для чиновников Волгоградской области, обозначенный губернатором Андреем Бочаровым еще в 2014 году. В Урюпинске до 30 мая продлится онлайн-голосование, по итогам которого будут определены первоочередные объекты благоустройства в рамках федерального и одноименного регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", говорится в сообщении на сайте Волгоградской области от 31 марта.

На видео, размещенном на канале издания в YouTube, вода полностью покрывает проезжую часть на улице с новыми фонарями и двумя рядами невысоких бетонных столбов.

К 15.10 мск 10 мая эта публикация собрала 713 просмотров и 12 комментариев, на 39 отметок "нравится" приходятся четыре "дизлайка". У канала "Высота 102" 29,4 тысячи подписчиков.

Пользователь хостинга Антон Белов считает, что причина подтопления улицы - разлив Волги. "Волга разлилась. <...> Весна. Не часто, но бывает", – написал он. "Официальный ответ будет, что такое происходит раз в тысячу лет", – сыронизировал leon gall.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Урюпинске умеренный дождь, ожидается выпадение 12 мм осадков. В ночь на 11 мая прогнозируется слабый дождь. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Подтопление произошло на улице, где недавно проводились работы по благоустройству, указали читатели паблика "Типичный Урюпинск" в соцсети "ВКонтакте". "Беспредел полнейший. Благоустройство центра города. Ни пройти, ни проехать. Ау, администрация, подъем!" – возмутилась Галина Мишарева. "По окончании благоустроительных работ везде так будет", - высказалась Евдокия Кочетова. "Конечно! Эти олухи еще не поняли, что ливневые канализации не зря придумали в Древнем Риме", – согласился с ней Александр Хабаров.

Ливневая канализация на этой улице есть, но ее установили неправильно, указал Михаил Прытков. "С ливневой промахнулись. Она там есть в двух метрах, но почему-то на возвышении", – написал он.

Ирина Попова раскритиковала бетонные столбы, установленные на улице в ходе благоустройства. "Все думала, <зачем> эти столбы <...>. Теперь понятно – чтобы на лодках между ними плавать. Хорошо смотрятся в воде", – пошутила пользовательница соцсети. Другие комментаторы пошутили, что на улицах Урюпинска теперь можно рыбачить. "Новый вид рыбы "плитка урюпинская" может сети порвать", – возразила им Лилия Чернова.

К 15.10 мск 10 мая эта сегодняшняя публикация на странице "Типичный Урюпинск" собрала более четырех тысяч просмотров, 200 "лайков" и 27 комментариев. У паблика 25,549 подписчиков.

На сайте администрации Урюпинска, по состоянию на 15.10 мск 10 мая, отсутствует реакция на жалобы в соцсетях относительно ливневых канализаций.