Село в Квемо Картли. Фото: G.N, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57920982

10 мая 2021, 07:27

Десять сел пострадали от сильного града в Грузии

Сильный град повредил 9 мая виноградники и приусадебные участки в селах Ахметского района и муниципалитета Тетрицкаро на востоке Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая в регионах Мцхета-Мтианети, Квемо-Картли, Шида-Картли и Кахети в результате сильного ветра были повреждены линии электропередачи, без электричества остались тысячи человек.

В нескольких районах восточной Грузии проливные дожди привели к наводнениям, а из-за града десятки фермеров остались без урожая, сообщило 9 мая "Новости-Грузия".

В частности, в муниципалитете Тетрицкаро (регион Квемо Картли) от града пострадал урожай фермеров в селах Дзирага, Алексеевка, Чивчави, Мецевани, Чхвиквта, Джорджиашвили, Асурети и в райцентре Тетрицкаро.

По словам представителя мэрии Тетрицкаро Георгия Коридзе, специальная комиссия приступит к оценке убытков утром 10 мая, информирует издание.

По данным мэрии Тетрицкаро, от града пострадали плодовые сады и приусадебные участки, информация о повреждении домов не поступала, сообщило 9 мая "ИнтерпрессНьюс".

В нескольких селах Ахметского муниципалитета в Кахетии градом повреждены виноградники и зерновые культуры, сообщило издание.

В Ахметском муниципалитете от сильного града пострадали села Аргохи, Маграани и Пичховани. По словам местных жителей, град длился около 20 минут, уточнил "Sputnik Грузия".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тетрицкаро переменная облачность без осадков при температуре воздуха +12 градусов, скорость ветра – шесть метров в секунду. В ночь на 11 мая осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +6 градусов, ветер усилится до восьми метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Дорога к грузинскому селу перекрыта после схода оползня", "Жители Грузии вынуждены передвигаться по канатной дороге в Коби", "Три села заблокированы в Грузии после паводка".

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