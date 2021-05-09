09 мая 2021, 20:50

Жители востока Грузии остались без электричества

В регионах Мцхета-Мтианети, Квемо-Картли, Шида-Картли и Кахети в результате сильного ветра повреждены линии передач и трансформаторы, без электричества остались тысячи человек, сообщили энергетики.

Отключения электричества произошли сегодня в регионах Мцхета-Мтианети, Квемо-Картли, Шида-Картли и Кахети. Причиной стал ураганный ветер – повреждены были линии электропередач, из строя вышли трансформаторы, сообщила сегодня энергораспределительная компания Energo-Pro Georgia в своем Facebook.

Без света осталась часть жителей этих регионов, сообщили в компании. Энергетики перешли на чрезвычайный режим работы. "Несмотря на то, что сильный ветер и дождь затрудняют восстановительные работы, представители компании стараются завершить их как можно скорее", — процитировал сообщение компании портал "Новости Грузия". 

Особое внимание энергетики уделяют контролю уровня воды на гидроэлектростанциях, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно использовать текущие ресурсы, а с другой — не повредить сами станции, сообщило издание.  По его информации, из-за аварий в распределительных сетях на востоке Грузии без электричества остались тысячи человек

Как писал "Кавказский узел", 17 марта в результате аварии на 400-киловаттной линии электропередачи "Месхети" без электроснабжения остались большинство районов Грузии, а также города Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Поти, в тот же день подача электричества была восстановлена.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в столице Кахетии Телави сегодня днем +18, умеренный дождь и снег, скорость ветра — до 6 метров в секунду. В ночь на 10 мая ожидается ясная погода, температура воздуха опустится до + 13, скорость ветра снизится до 2 метров в секунду. . На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

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