Прокуратура озвучила основную версию массовой гибели животных на Кубани

08 мая 2021, 23:15

Множество птиц, рыб и черепах погибло на Азовском побережье Краснодарского края из-за недостатка пищи, предположили в прокуратуре, отметив, что результатов проб еще нет.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Ейского района Кубани обнаружили тушки мертвых птиц, дельфинов и рыб на берегу в районе хутора Шиловка. Трупы погибших животных были направлены в лабораторию для установления причин их гибели, сообщили в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора. Также были взяты пробы воды, воздуха и почвы на пляже.

Пробы только недавно были доставлены в лабораторию Южного межрегионального управления Россельхознадзора, их результаты будут на неделе после 9 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Соответственно, прокурорская проверка также не завершена, однако в ведомстве озвучили сегодня предварительную причину массовой гибели животных - голод, передало кубанское издание "Юга".

В марте на Черноморском побережье Краснодарского края также была зафиксирована массовая гибель птиц. В краснодарском департаменте ветеринарии гибель птиц на побережье от Тамани до Туапсе пояснили сильными морозами, из-за которых чомги остались без пищи. Такого масштабного мора птиц не было даже после затяжных морозов, заявил биолог Вениамин Голубитченко. Евгений Витишко также раскритиковал версию о нехватке корма для птиц.

19 февраля пять членов экипажа сухогруза April в водах Керченского пролива были госпитализированы с диагнозом "отравление неясной этиологии", а еще один умер. Власти Кубани опровергли появившуюся в соцсетях информацию об утечке ядовитого газа с судна. Однако после этого в Тамани и Керчи местные жители стали опасаться покупать рыбу, поскольку ежедневно находят на пляжах сотни мертвых птиц, сообщили предприниматели.