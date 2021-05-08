Азербайджанские военные на воинском мемориале. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az/ru/news/pochtena-pamyat-nacionalnogo-geroya-azerbajdzhana-ilgara-mirzoeva-35762.html

08 мая 2021, 22:15

Азербайджан уточнил число погибших в Карабахе

В ходе боев осенью 2020 года в Нагорном Карабахе погибли 2895 азербайджанских солдат, еще 19 числятся пропавшими без вести, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что 2 марта Минобороны Азербайджана отчиталось, что идентифицировано 2881 тело военнослужащих, погибших осенью 2020 года в Нагорном Карабахе. По результатам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года пропавшими без вести были признаны 386 азербайджанских военных. К 20 апреля 362 из них были найдены мертвыми, тела переданы родственникам погибших. Следователи выясняют, не находится ли кто-то из оставшихся 24 солдат в плену, или, если они погибли, то не остались ли их останки на стороне противника, сообщила военная прокуратура Азербайджана. 7 мая в Азербайджане прошли похороны капитана Абульфаза Рахматова, пропавшего в дни осенних боев в Нагорном Карабахе и спустя месяцы обнаруженного в Джабраильском районе.

Министерство обороны Азербайджана разместило сегодня на своем сайте список из 2895 военнослужащих, погибших в ходе осеннего обострения карабахского конфликта. Все они похоронены, отмечается в публикации. Список пропавших без вести сократился до 19 человек.

С армянской стороны, по официальным данным, погибло около четырех тысяч солдат. К 14 апреля были идентифицированы тела 3621 из них. Пропавшим без вести числился 321 армянский солдат. Карабахские спасатели к 5 мая нашли на местах боев тела 1553 солдат. После этого поиск тел погибших был приостановлен из-за отсутствия проводника.

Бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В Азербайджане они официально называются Отечественной войной. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Какие это территории, отмечено на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Минобороны отчиталось об окончании строительства базы миротворцев в Карабахе", "Миротворцы сопроводили шесть азербайджанских военных колонн в Нагорном Карабахе", "Азербайджан объявил Шушу культурной столицей".

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