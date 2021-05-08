Власти Грузии договорились с ЮНЕСКО о реставрации Гелатского монастыря

08 мая 2021, 09:13

Для составления плана реконструкции кровли главного собора в монастырском комплексе Гелати приглашен эксперт ЮНЕСКО, сообщила министр культуры Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в январе часть крыши монастырского комплекса Гелати около Кутаиси обрушилась после сильного снегопада. Памятник культурного наследия в Гелати находится в плачевном состоянии, вода может повредить старинные фрески, заявили эксперты. Решением национального агентства по охране памятников были оштрафованы и отстранены от дальнейшей реконструкции здания две компании, а к работам привлекли третью компанию.

ЮНЕСКО согласилась направить в Грузию своего специалиста для оказания помощи в восстановлении крыши монастырского комплекса Гелати. Эксперт приедет в страну в июне, сообщил 7 мая со ссылкой на министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Тею Цулукиани Общественный вещатель Грузии на своем сайте. "Мы пришли к выводу, что нам необходимо участие экспертов из-за рубежа", - сказала глава министерства.

По словам главы министерства, специалиста попросят помочь составить план восстановления кровли собора Рождества Богородицы. Она отметила для ее восстановление потребуются огромные человеческие и финансовые ресурсы. "Известный эксперт, который является специалистом по кровле, сделает оценку. Именно он нам скажет, каков ущерб», - процитировал Цулукиани "Sputnik-Грузия".

Гелатский монастырь Богородицы близ Кутаиси - наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1994 года. Храм Богородицы был построен до 1125 года и еще пять лет украшался мозаикой в византийском стиле, которая считается лучшей на Южном Кавказе, информирует агентство "Новости-Грузия". В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви Св. Николая и Св. Георгия, а также трехъярусная звонница. Стенопись относится к разным периодам грузинской истории, с XII по XVIII века; особенно примечательны портретные изображения венценосных особ. Прежде в монастыре сохранялось немало ценных икон и предметов прикладного искусства; в советское время они были изъяты и распределены по музеям.

Напомним, еще в марте 2020 года а черепичной кровле главного храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса близ Кутаиси были обнаружены дефекты. В храм начала проникать дождевая вода и повреждать уникальные фрески XII, XIV и XVI веков. Чтобы спасти черепичную крышу, на ней были начаты работы, крышу временно перекрыли жестью.