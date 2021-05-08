08 мая 2021, 02:15

Газоснабжение четырех сел на Кубани восстановлено

Подача газа в дома жителей трех сел и хутора в Геленджике возобновлена после окончания ремонтных работ на газопроводе.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая подача газа в дома жителей трех сел и хутора в Геленджике была прекращена в связи с повреждением газопровода.

Ремонтная бригада  7 мая восстановила газоснабжение сел Дивноморское, Возрождение, Прасковеевка и хутора Джанхот, привели сообщение администрации Геленджика "Краснодарские известия".

Устранением аварии на газопроводе занимались специалисты филиала №10 АО «Газпром газораспределение Краснодар», отметила мэрия.

На сайте администрации Геленджика сообщения о возобновлении подачи газа по состоянию на 1.00 мск 8 мая нет.

Примечание:

"Сочинские газовики назвали причину взрыва в многоэтажке", "Около тысячи жителей Сочи остались без газа", "3600 человек остались без газа на Кубани".

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