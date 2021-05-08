08 мая 2021, 02:15
Газоснабжение четырех сел на Кубани восстановлено
Подача газа в дома жителей трех сел и хутора в Геленджике возобновлена после окончания ремонтных работ на газопроводе.
Как писал "Кавказский узел", 7 мая подача газа в дома жителей трех сел и хутора в Геленджике была прекращена в связи с повреждением газопровода.
Ремонтная бригада 7 мая восстановила газоснабжение сел Дивноморское, Возрождение, Прасковеевка и хутора Джанхот, привели сообщение администрации Геленджика "Краснодарские известия".
Устранением аварии на газопроводе занимались специалисты филиала №10 АО «Газпром газораспределение Краснодар», отметила мэрия.
На сайте администрации Геленджика сообщения о возобновлении подачи газа по состоянию на 1.00 мск 8 мая нет.
"Сочинские газовики назвали причину взрыва в многоэтажке", "Около тысячи жителей Сочи остались без газа", "3600 человек остались без газа на Кубани".
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