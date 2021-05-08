Газоснабжение четырех сел на Кубани восстановлено

08 мая 2021, 02:15

Подача газа в дома жителей трех сел и хутора в Геленджике возобновлена после окончания ремонтных работ на газопроводе.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая подача газа в дома жителей трех сел и хутора в Геленджике была прекращена в связи с повреждением газопровода.

Ремонтная бригада 7 мая восстановила газоснабжение сел Дивноморское, Возрождение, Прасковеевка и хутора Джанхот, привели сообщение администрации Геленджика "Краснодарские известия".

Устранением аварии на газопроводе занимались специалисты филиала №10 АО «Газпром газораспределение Краснодар», отметила мэрия.

На сайте администрации Геленджика сообщения о возобновлении подачи газа по состоянию на 1.00 мск 8 мая нет.