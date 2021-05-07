Парламент Армении одобрил поправки в Избирательный кодекс

07 мая 2021, 19:31

Депутаты от блока "Мой шаг" проголосовали за поправки, которые снижают порог входа в парламент для партий и увеличивают для партийных блоков. Оппозиция не приняла участия в голосовании. Принятые сегодня поправки не распространяются на предстоящие парламентские выборы, указал один из соавторов законопроекта.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля Депутаты парламента Армении одобрили переход на пропорциональную систему выборов, однако в законопроект не было внесено запланированное изменение порога прохождения в парламент.

Правящий блок "Мой шаг" на внеочередном заседании парламента Армении во втором и окончательном чтении единогласно одобрил поправки в Избирательный кодекс и в смежные законы, за них проголосовал 81 депутат. Партии "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" вновь не приняли участия в голосовании, сообщило сегодня News.Am.

Согласно одобренным парламентариями поправкам, проходной барьер для партий составит 4% вместо прежних 5%. Для блоков партий проходной барьер вырастет: для блоков из двух партий он составит – 8% вместо действующих 7%, из трех - 9%, а для четырех и более партий – 10%. Для отдельных партий снижен размер залога для участия в выборах с 10 миллионов драмов (около 19 200 долларов США) до 7,5 миллионов драмов (около 14 400 долларов США),а для блоков - увеличен до 15 миллионов драмов (около 28 800 тысяч долларов). Расходы на избирательную кампанию должны осуществляться из личных фондов политических сил, их бюджет не должен превышать 800 миллионов драмов (около 1 535 700 долларов США), проинформировало сегодня АМИ "Новости Армения".

Принятые сегодня поправки не распространяются на предстоящие парламентские выборы. "Ни один пункт не будет распространен на внеочередные парламентские выборы 20 июня. У законопроекта нет регулирований, которые могут быть применены 20 июня", — привел "Sputnik Армения" слова одного из соавторов законопроекта Амазаспа Даниеляна.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, добавив, что продолжит исполнять обязанности главы правительства. 3 мая парламент отклонил его кандидатуру на пост премьера. Однако Пашинян пригрозил оппозиции, что если достигнутые договоренности не будут соблюдаться, то "Мой шаг" может вновь избрать его на пост. Своими угрозами Пашинян заранее готовит почву для отмены внеочередных выборов в случае нужды, предположил политолог Степан Даниелян.

Согласно Конституции Армении, если премьер не избирается в первом туре голосования, то через семь дней назначаются новые выборы, в которых право на участие имеют кандидаты, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер не будет избран во втором туре, то парламент распускается. Внеочередные парламентские выборы проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Их дату назначает президент Армении, которым сейчас является Армен Саргсян.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Протесты в Армении".