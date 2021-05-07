07 мая 2021, 16:58

Два жителя Азербайджана арестованы за причастность к "Талибану"*

Граждане Азербайджана Яхья Мамедов и Эльнур Джабиев в составе незаконных вооруженных формирований участвовали в конфликтах за пределами страны, отчиталась Служба госбезопасности Азербайджана.

Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) задержала двоих азербайджанцев, участвовавших в деятельности незаконных вооруженных формирований в составе джамаата "Саладин", подчиненного движению "Талибан"*.

44-летний Яхья Мамедов и 36-летний Эльнур Джабиев задержаны в рамках уголовного дела об участии в деятельности незаконных вооруженных формирования за переделами Азербайджана, сообщила сегодня Служба госбезопасности. По версии следствия, Мамедов и Джабиев, покинув Азербайджан в ноябре и декабре 2010 года, нелегально переправились в Иран, а затем в Пакистан, где участвовали в деятельности незаконных вооруженных формирований в составе джамаата "Саладин", сообщил сегодня "Sputnik Азербайджан" со ссылкой на ведомство.

Мамедов и Джабиев признались в совершенных преступлениях, суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу, проинформировал сегодня "Интерфакс Азербайджан". 

Статья 279.1 УК Азербайджана (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований) предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Статья 12.1 УК Азербайджана указывает на совершение преступления за пределами страны и отдельного наказания не предусматривает.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года Россия экстрадировала в Азербайджан Мехти Шукюрова, который находился в розыске по подозрению в участии в вооруженном формировании на территории Ирана.

* "Талибан" - движение признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Армянскому офицеру в Азербайджане предъявлены уголовные обвинения", "Новые меры ответственности за религиозный экстремизм установлены в Азербайджане", "Шесть граждан Азербайджана осуждены за участие в сирийском конфликте".

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