Вывеска у вохода в аптеку. Фото pixabay.com

07 мая 2021, 10:11

Руководители пяти аптек задержаны в Грузии

Руководители аптек, в которых без разрешения и рецептов продавались психотропные препараты, задержаны по обвинению в незаконном предпринимательстве, сообщил сегодня Минфин Грузии.

Оперативники следственной службы Минфина Грузии выявили пять аптек, где систематически без рецепта продавались психотропные, а также подлежащие специальному контролю медикаменты. При этом права торговать психотропными медикаментами у этих аптек не было, сообщила пресс-служба ведомства.

По решению суда руководители всех пяти аптек задержаны, они обвиняются в незаконной предпринимательской деятельности, информируют сегодня "Новости-Грузия".

Дело расследуется по части 1 статьи 192 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от одного до трех лет, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу Минфина "Грузия Online".

Примечание:

"В столице Грузии опечатаны аптеки, их руководителей допрашивают в Минфине", "Участники акции протеста в Тбилиси потребовали сообщить о состоянии Кахеладзе", "Жители Ахалкалаки возмутились планами военных перекрыть дорогу".

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