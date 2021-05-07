07 мая 2021, 07:01

Руководство фирмы в Кабардино-Балкарии заподозрено в невыплате зарплаты 145 работникам

Долг перед сотрудниками общества с ограниченной ответственностью в Кабардино-Балкарии превысил 4 млн 400 рублей, сообщили следователи 6 мая.

По версии следствия, руководство предприятия не выплатило заработную плату 145 работникам на общую сумму 4 407 786,72 руб. При этом руководство "действовало из корыстной заинтересованности", считает следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК России (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), сказано в сообщении, опубликованном 6 мая на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле следователи добились выплат почти 300 работникам предприятия в Кабардино-Балкарии. По их данным, руководство обанкротившегося предприятия "Риал" погасило более 31 миллиона рублей долгов по зарплате и другим выплатам сотрудникам.

Примечание:

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