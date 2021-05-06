06 мая 2021, 22:18

Работа поисковиков в Волгоградской области приостановлена после взрыва

Губернатор Андрей Бочаров приостановил работу поисковых отрядов в Волгоградской области после того, как двое поисковиков подорвались на боеприпасе в Городищенском районе.  

Как писал "Кавказский узел", сегодня поисковики подорвались на боеприпасе в Городищенском районе Волгоградской области. Мужчина и подросток погибли.

Губернатор Андрей Бочаров временно приостановил работу всех поисковых отрядов в Волгоградской области, сообщается сегодня на сайте администрации региона. Решение принято в связи с трагедией в Городищенском районе, отмечается в сообщении.

Глава региона поручил провести проверку всех поисковых отрядов и выяснить, совпадают ли заявленные ими места раскопок с фактическим местом их проведения. Он также дал распоряжение провести дополнительный инструктаж среди членов отрядов.

Примечание:

"Авиабомба времен Великой Отечественной войны обезврежена в Волгоградской области", "Авиабомба обезврежена в Волгограде", "Силовики обнародовали видео с места перестрелки в Волгограде".

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