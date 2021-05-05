Пользователи соцсети заявили об игнорировании властями Чечни проблемы коррупции

05 мая 2021, 17:25

Тотальная коррупция в роддомах и других больницах Чечни является общеизвестным фактом, но чиновники не борются с проблемой, заявили пользователи Instagram. Некоторые комментаторы выразили опасения, что будут вынуждены извиняться за критику.

Как сообщал "Кавказский узел", жительница Грозного 3 мая пожаловалась в Instagram на поборы в одном из местных роддомов. Пользователи поддержали ее и рассказали о том, как в роддомах республики у них брали деньги за положенные по закону бесплатные услуги.

Коррупция повсеместно распространена в роддомах Чечни, это общеизвестная проблема, заявили читатели Instagram-паблика "ЧП.Грозный". "Это не новость, это данность, которую знает каждый житель нашей республики, который так или иначе сталкивался с больницей. Не может быть, чтобы об этом не знали и соответствующие инстанции или органы власти. Каждая семья, которая сталкивается с рождением ребенка, должна заплатить дань работникам больницы, иначе мы отлично знаем, что будут проблемы - это так называемый шантаж как инструмент выбивания денег отлаженно работает. Невозможно пожаловаться куда-то или же как-то прекратить этот беспредел", - возмутился пользователь protomotors4x4. Его комментарий собрал 26 "лайков".

Напомним, что 28 апреля жительница Шали пожаловалась на работу районной больницы и обвинила ее сотрудников в некомпетентности, плохом отношении и поборах. Пользователи Instagram посочувствовали женщине и поделились своими негативными впечатлениями от посещения чеченских медучреждений.

"Я думала, что все в курсе этого <...>. Сдирают деньги везде, в любом роддоме у нас - именно из за этого я сделала себе прописку в Моздоке (в Ингушетии. - Прим. "Кавказского узла") и хожу в больницу там... И с меня не требуют ни копейки... Вот буквально месяц назад в перинатальный роддом (в Чечне. - Прим. "Кавказского узла") с сестрой ходила. Элементарно на заведение истории болезни положили 800 рублей, взяли с вены кровь - положили 1500... И вдобавок за мини-операцию, которую они сделали нечисто (выяснилось чуть позже), отдали семь тысяч... Очень печально, но такое есть, и эти врачи ничуть не секретно и не стыдясь, официально озвучивают эти цены", - написала _____luna15____. Ее комментарий стал одним из самых популярных и собрал 47 "лайков".

Коррупция в роддомах - особенность регионов Северного Кавказа, заявил ряд комментаторов. "Не надо говорить, что везде [в России] берут - это коррупция, незаконно. Не везде берут. Живу в Норильске, и прекрасно - все бесплатно, <...> себя чувствуешь человеком. А домой приезжаешь - дурдом, понты и <ничего> не понимают в своей профессии. И попробуй денег не положи в карман <...> - что в Чечне ,что в Ингушетии", - написала bobuevatabarik.

В Кабардино-Балкарии с рожениц берут еще больше, отметила chinnikovdima. "Да это цены нормальные еще - в Нальчике мы отдали почти 30 тысяч за кесарево", - написала она.

"Я много лет жил и работал в Сибири. Таких наглых поборов рожениц в России нет. Наша чеченская медицина резко отличается своей <коррумпированностью> и поборами от медицины России. <...> Банальный вопрос к власти Чечни: "Когда вы очистите от тотальной коррупции и тотальных поборов медицинские учреждения Чеченской республики?" От творимого медицинским персоналом беззакония страдает все население Чеченской республики", - заявил maskhud_9595., собрав 32 "лайка".

Власти не занимаются решением проблемы тотальной коррупции, заявили комментаторы. "Если бы вот так на публику не сказать, Минздрав и глазом не моргнет. На несколько месяцев решили проблему - дальше будет так же, как обычно", - написал krooo___. "На несколько «месяцев» ли?" - сыронизировал m_toy2017.

Более того, комментаторы опасаются, что будут наказаны за жалобы. "Надеюсь, вместо того, чтоб разрешить ситуацию, не спросят с тех, кто написал там комменты", - написал na_moey_lune_95, собрав 13 "лайков". "Как с меня! За комментарий под постом "грозмэра" (мэра Грозного. - Прим. "Кавказского узла") заставили извиняться, при этом снимая на камеру", - сообщила asetalis95.

К 17.25 мск 5 мая эта публикация собрала 843 "лайка" и 274 комментария.

Жители Чечни регулярно публично извиняются, в том числе за критику властей. Так, в 2020 году в Чечне вызвало широкий резонанс видео, на котором Салман Тепсуркаев садится на бутылку в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти. Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".