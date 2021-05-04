Массовая гибель птиц и рыбы встревожила жителей Ейского района

04 мая 2021, 20:05

Жители Ейского района Кубани обнаружили тушки мертвых птиц, дельфинов и рыб на берегу в районе хутора Шиловка. Региональный Росприроднадзор назначил проверку, но пока не озвучил причину мора животных.

Как писал "Кавказский узел", в марте на Черноморском побережье Краснодарского края была зафиксирована массовая гибель птиц. В краснодарском департаменте ветеринарии гибель птиц на берегу от Тамани до Туапсе пояснили сильными морозами, из-за которых чомги остались без пищи. Такого масштабного мора птиц не было даже после затяжных морозов, заявил биолог Вениамин Голубитченко. Евгений Витишко также раскритиковал версию о нехватке корма для птиц.

Сотрудники управления ветеринарии и Россельхознадзора начали проверку после массовой гибели птиц на Черноморском побережье в Новороссийске, отобранные пробы направлены в краевую ветлабораторию для выяснения причины.

2 мая жительница Ейска Ольга приехала в гости к родителям на хутор Шиловка Ейского района и с родственниками решили прогуляться к морю. То, что они увидели на пляже, шокировало их - на прибрежной полосе лежали тушки уток-нырков, чаек, рыб, дельфинов , сообщила она корреспонденту "Кавказского узла". "Мы были в ужасе, я начала снимать и когда увидела мертвую черепаху, мне стало дурно", - рассказала Ольга. Видеозапись она направила депутату Ейского районного совета Александру Коровайному, а он опубликовал ее в своем Telegram-канале.

Тушки убрали в тот же день, отметила Ольга. "Пригнали каких-то людей, они собрали все это в мешки. Приехали сотрудники МЧС, сказали нам, что их утилизируют, часть тушек направили в Краснодар в лабораторию, чтобы узнать причину гибели", - рассказала женщина.

3 мая Ольга побывала на правой стороне лимана, там также видела мертвых птиц, но не в таком количестве как на левой стороне. "У нас такого никогда не было, рыба бывало гибла, но не так массово", - отметила она.

Утром 2 мая жительница Ейского района Алена Игнатьева на пляже в хуторе Шиловка также наткнулась на погибших птиц. "Я разговаривала по телефону, а сын играл у воды, вдруг увидела, что он несет в руках мертвую птицу, присмотрелась, а на пляже их много. Схватила ребенка в охапку и побежала оттуда. Это очень страшное зрелище, всю жизнь здесь живу, такого не видела", - она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, она позвонила в МЧС и в Роспотребнадзор. "Мне оперативный дежурный сказал, что уже в курсе падежа птицы и рыбы и скоро приедут необходимые службы и все уберут. На следующий день я уже одна сходила (на пляж), тушек и правда не было", - сообщила Алена.

Гибель птиц и животных может быть связана со стоянкой турецкого сухогруза, предположили местные жители.

"Кавказский узел" писал, что 19 февраля пять членов экипажа сухогруза April в водах Керченского пролива были госпитализированы с диагнозом "отравление неясной этиологии", а еще один умер. Власти Кубани опровергли появившуюся в соцсетях информацию об утечке ядовитого газа с судна. Однако после этого в Тамани и Керчи местные жители стали опасаться покупать рыбу, поскольку ежедневно находят на пляжах сотни мертвых птиц, сообщили предприниматели.

Трупы погибших в Ейском районе животных и птиц были направлены в лабораторию для установления причин их гибели, назначена служебная проверка, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора. Также были взяты пробы воды, воздуха и почвы на пляже. Причина гибели станет известна после проведения всех экспертиз, заключили в ведомстве.