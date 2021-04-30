Три кубанских застройщика осуждены за обман дольщиков на 745 миллионов

30 апреля 2021, 15:59

Суд приговорил к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет застройщиков, возводивших в Краснодаре жилой комплекс "Кино". От их действий пострадали более тысячи дольщиков, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", суд 2 сентября 2020 года снял арест с земельных участков под недостроенным ЖК "Мультиплекс Кино". Теперь новый инвестор может возобновить строительство жилого комплекса, пояснили власти города.

Суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег застройщиков жилого комплекса "Кино" Геннадия Дьякова, Алексея Цегельника и Игоря Гайворонского. Дьяков также признан виновным в невыплате заработной платы и уклонении от уплаты налогов, сообщило сегодня управление СКР по Краснодарскому краю.

Следствием и судом установлено, что Дьяков, Цегельник и Гайворонский с 2012 по 2017 год "создавали видимость строительства" жилого комплекса "Кино" на Уральской улице в Краснодаре, привлекая средства дольщиков на его возведение. За это время они получили по договорам долевого участия 754 миллиона рублей, которые внесли более тысячи дольщиков. Также застройщики легализовали 58 миллионов рублей, сообщило следствие. Геннадий Дьяков не выплачивал сотрудникам зарплату, задолженность составила более 2 миллионов рублей. Кроме этого, он не уплатил 38 миллионов рублей налогов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В целях возмещения ущерба следствием был наложен арест на недвижимость и автомобили стоимостью 488 миллионов рублей, проинформировали "Краснодарские известия".

Суд приговорил Геннадия Дьякова к семи годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, Игоря Гайворонского к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, а Алексея Цегельника к пяти годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей, сообщил "Блокнот Краснодар".

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы, часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денег) - до семи лет лишения свободы, часть 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты) - до трех лет лишения свободы, а часть 2 статьи 199 УК РФ - до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело поступило в суд 29 апреля 2019 года, состоялось 66 заседаний, приговор был оглашен 28 апреля, следует из карточки дела на сайте Советского районного суда Краснодара.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или желает обезопасить себя от подобных проблем.