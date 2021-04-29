29 апреля 2021, 16:15
Следком Чечни пообещал госзащиту Магамадову и Исаеву
Модераторы Telegram-чата Салех Магамадов и Исмаил Исаев, находящиеся под арестов Чечне, получат госзащиту из-за угрозы совершения "убийства чести". Государство признало реальность угрозы их жизни, подчеркнул адвокат Александр Немов.
"Кавказский узел" сообщал, что в начале февраля силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню двух уроженцев республики – 20-летнего Салеха Магамадова и его брата Исмаила, на тот момент несовершеннолетнего. 9 февраля суд в Урус-Мартане в отсутствие адвокатов и родителей отправил обоих под арест на два месяца. 5 апреля суд в Чечне продлил им арест до 7 мая, защита обжаловала это решение, было также подано заявление об угрозе жизни арестованных в связи с тем, что их родственников склоняют к "убийству чести". 28 апреля Верховный суд Чечни отклонил апелляцию защиты на решение об аресте Магамадова и Исаева.
О том, что силовики уговаривают дальних родственников Магамадова и Исаева совершить "убийство чести", "Российская ЛГБТ-сеть" сообщила 30 марта . По чеченским обычаям, совершить "убийство чести" могут не только близкие, но и дальние родственники, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Магамадов и Исаев должны быть взяты под усиленную охрану, заявил 31 марта Александр Немов, пообещав подать соответствующее заявление. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Убийства чести" на Северном Кавказе".
Следственный комитет Чечни назначит Исмаилу Исаеву и Салеху Магамадову меры государственной защиты из-за угрозы совершения "убийства чести" их родственниками, сообщил сегодня "Дождь"со ссылкой на пресс-секретаря "Российской ЛГБТ-сети" Тима Бесцвета. Как именно планируется защитить их, пока неизвестно, отмечается на сайте телеканала.
Копию постановления управления Следкома Чечни адвокат Александр Немов получил 28 апреля, проинформировало сегодня интернет-издание The Insider. "Государство признало, что Магамадову и Исаеву угрожает опасность. Это значит, что теперь в отношении задержанных начинает действовать закон о госзащите. В нем есть ряд мер для обеспечения безопасности, следователь может предпринять любую из них", — привело слова Александра Немова издание.
На сайте и в социальных сетях "Российской ЛГБТ-сети", а также в социальных сетях на 16:10 мск не содержится информации о назначении госзащиты Магамадову и Исаеву. На сайте управления СКР по Чечне на 16:10 мск также не содержится информации о предоставлении госзащиты.
"Кавказский узел" также писал, что 7 февраля министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что молодые люди заподозрены в оказании поддержки боевику из группы Аслана Бютукаева и уже дали признательные показания. Эти обвинения нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, отметила обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.
Ранее Магамадов и его брат были модераторами чата в Telegram-группе "Осал нах 95" ("Пустые люди") и в апреле 2020 года оказались в числе задержанных "чеченских блогеров". Тогда же в соцсети появилось видео, на котором задержанные извиняются за оскорбительные публикации. В марте 2021 года Магамадов и Исаев пожаловались в Следственный комитет России на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами братья сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить заявления о давлении на братьев.
Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".