Следком Чечни пообещал госзащиту Магамадову и Исаеву

Следственный комитет Чечни назначит Исмаилу Исаеву и Салеху Магамадову меры государственной защиты из-за угрозы совершения "убийства чести" их родственниками, сообщил сегодня "Дождь"со ссылкой на пресс-секретаря "Российской ЛГБТ-сети" Тима Бесцвета. Как именно планируется защитить их, пока неизвестно, отмечается на сайте телеканала.

Копию постановления управления Следкома Чечни адвокат Александр Немов получил 28 апреля, проинформировало сегодня интернет-издание The Insider. "Государство признало, что Магамадову и Исаеву угрожает опасность. Это значит, что теперь в отношении задержанных начинает действовать закон о госзащите. В нем есть ряд мер для обеспечения безопасности, следователь может предпринять любую из них", — привело слова Александра Немова издание.

На сайте и в социальных сетях "Российской ЛГБТ-сети", а также в социальных сетях на 16:10 мск не содержится информации о назначении госзащиты Магамадову и Исаеву. На сайте управления СКР по Чечне на 16:10 мск также не содержится информации о предоставлении госзащиты.

"Кавказский узел" также писал, что 7 февраля министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что молодые люди заподозрены в оказании поддержки боевику из группы Аслана Бютукаева и уже дали признательные показания. Эти обвинения нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, отметила обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

Ранее Магамадов и его брат были модераторами чата в Telegram-группе "Осал нах 95" ("Пустые люди") и в апреле 2020 года оказались в числе задержанных "чеченских блогеров". Тогда же в соцсети появилось видео, на котором задержанные извиняются за оскорбительные публикации. В марте 2021 года Магамадов и Исаев пожаловались в Следственный комитет России на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами братья сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить заявления о давлении на братьев.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".