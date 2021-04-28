Чиатурские шахтеры добились повышения зарплаты

28 апреля 2021, 18:06

Сегодня компания Georgian Manganese Ltd и профсоюзы, представляющие интересы бастовавших в Чиатуре шахтеров, подписали официальное соглашение, в котором закреплены договоренности о повышении зарплаты с 1 мая.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля работа на всех 13 шахтах по добыче марганцевой руды в Чиатуре была остановлена из-за забастовки около трех тысяч шахтеров, которые собрались у здания мэрии Чиатурского муниципалитета с требованием повышения зарплаты на 50%. Georgian Manganese, которая управляет этими шахтами, предложила повысить каждому шахтеру зарплату на 250 лари (около 70 долларов), однако шахтеры отвергли предложение компании. 25 апреля компания достигла договоренности с частью бастующих, которые согласились вернуться к работе. 26 апреля все 3700 шахтеров Georgian Manganese прекратили забастовку и вернулись к работе, сообщил председатель профсоюза работников горной и металлургической промышленности Тамаз Долаберидзе, отметив, что переговоры с руководством компании продолжились.

О подписании сегодня соглашения по достигнутым в ходе переговоров договоренностям с профсоюзами, сообщили в эфире телекомпании "Рустави 2" представители компании Georgian Manganese Ltd, передает корреспондент "Кавказского узла".

В документе указано, что заработная плата сотрудников Georgian Manganese Ltd с 1 мая должна быть проиндексирована на 5,2% в соответствии со среднегодовой инфляцией за 2020 год, данные о которой опубликовало Национальное статистическое управление Грузии. Также с 1 мая заплата каждого сотрудника компании будет увеличена на 250 (начисленных) лари (приблизительно 70 долларов США). Кроме того, всем работникам Georgian Manganese Ltd четыре раза в год - в Рождество, Пасху, на День металлурга и День Святого Георгия - будут начислены премии в размере 62,5 лари (приблизительно 19 долларов США), указано в соглашении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В нем также сказано, что в последующие два месяца стороны будут работать над подготовкой проекта коллективного договора, который будет регулировать обязательства, ответственность и другие вопросы компании, а также профсоюза и сотрудников, которые необходимы для нормализации взаимоотношений сторон и установлению принципов партнерства.

Эту же информацию подтвердил председатель Профсоюза химической и горно-металлургической промышленности Грузии Паата Самхарадзе. "Вопрос страхового полиса пока не решен, но мы продолжаем работать в этом направлении", - сообщил Самхарадзе, слова которого приводит "Sputnik-Грузия".

После вступления в силу подписанного сегодня соглашения надбавка за год к имеющейся зарплате сотрудников Georgian Manganese Ltd составит 3 250 лари (более 942 долларов США). На сегодняшний день максимальная зарплата шахтеров составляет 1 500 лари (434 доллара США), указывает издание.

Georgian Manganese – крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

Напомним, в мае 2019 года около 150 шахтеров проводили забастовку в Чиатуре с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Не менее 15 протестующих объявляли голодовку у здания мэрии. Участники акции протеста частично перекрывали местные дороги, не пропуская грузовики оператора шахт по добыче марганцевой руды Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). Шахтеры прекратили забастовку только после заключения соглашения о повышении горнякам зарплаты в два этапа на 35%.