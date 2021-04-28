Оползень. Абстрактная иллюстрация. Фото: Михаил Мордасов, ЮГА.ру

28 апреля 2021, 17:53

12 семей остаются отрезанными от дороги после оползня в Верхней Сванетии

Чиновники Верхней Сванетии запросили спецтехнику из других регионов Грузии, чтобы устранить последствия оползня. Без транспортного сообщения остаются 12 семей в селе Мулахи, недостатка в продуктах у них нет, сообщили власти.

"Кавказский узел" сообщал, что 26 апреля после проливных дождей в общине Мулахи в регионе Верхняя Сванетия сошел оползень. Местные власти сообщили, что восемь семей оказались без транспортного сообщения с другими населенными пунктами.

24 апреля в Верхней Сванетии в результате паводка оказались заблокированы села Джабеши, Ушгули и Муркмели. Тогда из-за сильных дождей из берегов вышли местные реки, размыв при этом мосты и дороги.

Без автомобильного сообщения остаются 12 семей села Мулахи, но до их домов можно дойти пешком, сообщил корреспонденту "Кавказского узла"  мэр Месхии Кахи Жоржолиани. "Мы приняли решение разобрать единственный мост села, чтобы он не пострадал в результате стихии", - пояснил он.

Мэр подчеркнул, что сельчане не сталкиваются с дефицитом продуктов питания. По его словам, в настоящее время ведется расчистка территории после оползня, муниципальные власти запросили спецтехнику из других регионов страны. Так, техника из Тбилиси ожидается завтра, 29 апреля.

Ситуацию на месте изучили геологи, они дали свои рекомендации властям, чтобы не произошло подтопления, поскольку оползень сошел в реку, отметил Кахи Жоржолиани.

По словам представителя сельской администрации Сосо Зуребиани, всего в Мулахи проживает 30 семей. Никто из них не покинул свои дома, несмотря на опасность подтопления, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в центре региона Самегрело-Верхняя Сванетия городе Зугдиди без осадков, +22, в ближайшие дни дождей также не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Противники строительства Намахванской ГЭС потребовали свернуть подготовительные работы", "Два человека пострадали во время урагана в Аджарии", "Жители Грузии ощутили землетрясение".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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