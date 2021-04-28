Суд оставил Магамадова и Исаева под стражей

28 апреля 2021, 15:30

Верховный суд Чечни отказался сегодня удовлетворить апелляцию защиты на решение об аресте Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Адвокаты от "Российской ЛГБТ-сети" настаивают, что срок содержания Исаева под стражей истек еще две недели назад.

"Кавказский узел" сообщал, что в начале февраля силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню двух уроженцев республики – 20-летнего Салеха Магамадова и его брата Исмаила, на тот момент несовершеннолетнего. 9 февраля суд в Урус-Мартане в отсутствие адвокатов и родителей отправил обоих под арест на два месяца. 5 апреля суд в Чечне продлил им арест до 7 мая, защита обжаловала это решение. По словам адвоката, было также подано заявление об угрозе жизни арестованных в связи с тем, что их родственников склоняют к "убийству чести". Угрозу жизни Магамадова и Исаева счел реальной и представитель ЛГБТ-сети.

О том, что силовики уговаривают дальних родственников Магамадова и Исаева совершить "убийство чести", "Российская ЛГБТ-сеть" сообщила 30 марта . По чеченским обычаям, совершить "убийство чести" могут не только близкие, но и дальние родственники, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Магамадов и Исаев должны быть взяты под усиленную охрану, заявил 31 марта Александр Немов, пообещав подать соответствующее заявление. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Верховный суд Чечни оставил в силе решение Старопромысловского районного суда Грозного от 5 апреля, хотя сам же ранее, 21 марта, отменил меру пресечения для Исаева, указали в "Российской ЛГБТ-сети". Во время заседания Верховного суда республики адвокаты отмечали, что постановление, на основании которого Старопромысловский суд Грозного продлил арест Исаева, уже отменили, а также указывали на грубые нарушения норм процессуального права.

"Вызывает недоумение, что указанные постановления были вынесены несмотря на то, что сторона защиты обращала внимание судов на эти существенные нарушения", — процитировала сегодня адвоката Марка Алексеева "Медуза".

Адвокаты обратились в СИЗО №1 в Грозном с требованием освободить Исмаила Исаева, поскольку срок его ареста истек 7 апреля, со ссылкой на пресс-секретаря "Российской ЛГБТ-сети" Тима Бесцвета передал сегодня The Insider.

На сайте Верховного суда Чечни, по состоянию на 15.30 мск 28 апреля, нет информации о результатах сегодняшнего рассмотрения апелляции на арест братьев.

7 февраля министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что молодые люди заподозрены в оказании поддержки боевику из группы Аслана Бютукаева и уже дали признательные показания. Эти обвинения нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, отметила обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

Ранее Магамадов и его брат были модераторами чата в Telegram-группе "Осал нах 95" ("Пустые люди") и в апреле 2020 года оказались в числе задержанных "чеченских блогеров". Тогда же в соцсети появилось видео, на котором задержанные извиняются за оскорбительные публикации. В марте 2021 года Магамадов и Исаев пожаловались в Следственный комитет России на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами братья сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить заявления о давлении на братьев.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".