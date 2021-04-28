Салех Магамадов (справа) и Исмаил Исаев . Скриншот https://www.facebook.com/KavkazRealii/videos/227279865717873

28 апреля 2021, 15:30

Суд оставил Магамадова и Исаева под стражей

Верховный суд Чечни отказался сегодня удовлетворить апелляцию защиты на решение об аресте Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Адвокаты от "Российской ЛГБТ-сети" настаивают, что срок содержания Исаева под стражей истек еще две недели назад.

"Кавказский узел" сообщал, что в начале февраля силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню двух уроженцев республики – 20-летнего Салеха Магамадова и его брата Исмаила, на тот момент несовершеннолетнего. 9 февраля суд в Урус-Мартане в отсутствие адвокатов и родителей отправил обоих под арест на два месяца. 5 апреля суд в Чечне продлил им арест до 7 мая, защита обжаловала это решение. По словам адвоката, было также подано заявление об угрозе жизни арестованных в связи с тем, что их родственников склоняют к "убийству чести". Угрозу жизни Магамадова и Исаева счел реальной и представитель ЛГБТ-сети.

О том, что силовики уговаривают дальних родственников Магамадова и Исаева совершить "убийство чести", "Российская ЛГБТ-сеть" сообщила 30 марта . По чеченским обычаям, совершить "убийство чести" могут не только близкие, но и дальние родственники, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Магамадов и Исаев должны быть взяты под усиленную охрану, заявил 31 марта Александр Немов, пообещав подать соответствующее заявление. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Верховный суд Чечни оставил в силе решение Старопромысловского районного суда Грозного от 5 апреля, хотя сам же ранее, 21 марта, отменил меру пресечения для Исаева, указали в "Российской ЛГБТ-сети". Во время заседания Верховного суда республики адвокаты отмечали, что постановление, на основании которого Старопромысловский суд Грозного продлил арест Исаева, уже отменили, а также указывали на грубые нарушения норм процессуального права.

"Вызывает недоумение, что указанные постановления были вынесены несмотря на то, что сторона защиты обращала внимание судов на эти существенные нарушения", — процитировала сегодня адвоката Марка Алексеева "Медуза".

Адвокаты обратились в СИЗО №1 в Грозном с требованием освободить Исмаила Исаева, поскольку срок его ареста истек 7 апреля, со ссылкой на пресс-секретаря "Российской ЛГБТ-сети" Тима Бесцвета передал сегодня The Insider.

На сайте Верховного суда Чечни, по состоянию на 15.30 мск 28 апреля, нет информации о результатах сегодняшнего рассмотрения апелляции на арест братьев.

7 февраля министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что молодые люди заподозрены в оказании поддержки боевику из группы Аслана Бютукаева и уже дали признательные показания. Эти обвинения нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, отметила обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

Ранее Магамадов и его брат были модераторами чата в Telegram-группе "Осал нах 95" ("Пустые люди") и в апреле 2020 года оказались в числе задержанных "чеченских блогеров". Тогда же в соцсети появилось видео, на котором задержанные извиняются за оскорбительные публикации. В марте 2021 года Магамадов и Исаев пожаловались в Следственный комитет России на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами братья сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить заявления о давлении на братьев.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Бербеков обвинил журналистов в искажении своих слов о бое сына Кадырова", "Грозненский судья согласился с отказом следователей проверять угрозы Кадырова", "YouTube заблокировал видео о тайной недвижимости окружения Кадырова".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 апреля 2021, 18:27

28 апреля 2021, 18:06

  • Чиатурские шахтеры добились повышения зарплаты

    Сегодня компания Georgian Manganese Ltd и профсоюзы, представляющие интересы бастовавших в Чиатуре шахтеров, подписали официальное соглашение, в котором закреплены договоренности о повышении зарплаты с 1 мая.

28 апреля 2021, 17:53

28 апреля 2021, 17:15

28 апреля 2021, 16:37

  • "Мемориал"* признал Ахмеда Погорова политзаключенным

    Преследование Ахмеда Погорова, как и других ингушских активистов, ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти. Правозащитники требуют немедленного освобождения ингушских активистов, сообщил сегодня правозащитный центр.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи