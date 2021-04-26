Военные летчики с юга России вернулись на базы после учений в Крыму

26 апреля 2021, 09:33

Экипажи более 50 самолетов и вертолетов вернулись на Кубань, Ставрополье, в Волгоградскую и Ростовскую области из Крыма, где проходили учения российских военных.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля стало известно, что более 10 военных кораблей Каспийской флотилии было решено направить в Черное море для участия в учениях вместе с силами Черноморского флота.

Информация о перемещении кораблей Каспийской флотилии появилась на фоне сообщений о концентрации российских военных на границе с Украиной. Там было сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных, что беспокоит США, заявила 8 апреля представитель Белого дома Джен Псаки.

Более 50 армейских самолетов и вертолетов возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования после контрольной проверки за зимний период обучения, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

"Экипажи самолетов вертолетов совершили перелёты на свои аэродромы на Кубани и Ставрополье, а также в Ростовскую и Волгоградскую области", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Летчики "в рамках контрольной проверки отработали взаимодействие с силами морской авиации" Черноморского флота и провели ракетные стрельбы и бомбометание "по морским и наземным целям", отмечается в публикации.

В активной фазе учений принимали участие более 10 тысяч военных, было задействовано 1,2 тысячи единиц техники, в том числе более 40 кораблей и катеров, пишет сегодня "Коммерсант".

Учения проходили на полигоне «Опук», расположенном в 40 километрах от Керчи и закончились после того, как 22 апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил об окончании проверок в Южном и Западном военных округах.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны", - привело его слова издание.

Напомним, на концентрацию российских войск в Черном море повлияли проходившие там маневры кораблей НАТО, пояснил ранее "Кавказскому узлу" военный обозреватель Александр Гольц, назвав это "полноценной конфронтацией". "Россия изо всех сил пытается напугать мир возможностью крупной военной операции", - сказал он, отметив, что в Черное море были направлены также корабли Балтийского флота.

Направленная в Черное море армада, включающая Каспийский, Балтийский и Черноморский флоты, составит до 50 кораблей, в нее войдут и десантные корабли, способные перевозить не только солдат, но и танки, рассказал 9 апреля "Кавказскому узлу" военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр. Он также обратил внимание на то, что концентрация российского военного флота проходит на фоне активности НАТО в Черном море.