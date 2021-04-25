День черкесского флага отметили в Нальчике

25 апреля 2021, 21:30

Около 200 человек пришло на празднование дня черкесского флага в Государственный концертный зал в Нальчике. Флаг имеет объединяющее значение для черкесов разных стран и разных поколений, отметил руководитель Координационного совета адыгских общественных организаций Желяби Калмыков.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году черкесские общественные организации из-за пандемии коронавируса отказались от проведения массовых мероприятий в День черкесского флага, который традиционно отмечается 25 апреля жителями Карачаево-Черкесии, Адыгии и Кабардино-Балкарии. Концерты, велопробег и флешмоб состоялись сегодня в Адыгее, а в Карачаево-Черкесии – автопробег и бесплатный показ фильма "Черкесия".

Черкесский флаг – один из главных символов адыгского народа. Он представляет собой зеленое прямоугольное поле, на котором изображены три скрещенные золотые стрелы и 12 золотых звезд. Перекрещенные стрелы на флаге являются символом единства и мира, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справочной статье "День черкесского флага".

Празднование дня черкесского флага в связи с ограничениями из-за коронавируса, а также из-за дождливой погоды прошло по сокращенной программе. В Государственном концертном зале были представлены предметы старинной адыгской материальной культуры, а также изделия с национальной символикой, после чего состоялся концерт с участием известных исполнителей, танцевальных коллективов. На мероприятие собралось около двухсот человек. В концертном зале зрителей разместили с соблюдением социальной дистанции.

День черкесского флага – это праздник всего адыгского мира, заявил руководитель Координационного совета адыгских общественных организаций Желяби Калмыков.

Флаг объединяет народ с начала 19 века, отметил он. "Под этим флагом жили наши предки. Наличие флага свидетельствует о том, что у нас государственность была давно, и что мы были страной довольно-таки значительной. Но в силу известных событий мы разбросаны по всему миру, на своей исторической родине нас мало. Однако авторитет народа зависит не от его численности, а от его дел. А черкесы во все времена пользовались доверием и уважением соседних народов. Всегда были интернациональными и толерантными. Мы со всеми дружили и будем дружить. Мы никогда на себя одеяло не перетягиваем – какие бы вопросы ни поднимались, мы говорим о них в интересах всех народов, проживающих в республике, а не только адыгов".

Флаг имеет объединяющее значение для черкесов разных стран и разных поколений, подчеркнул Калмыков.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, говорится в материале "Адыги", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Выставку изделий адыгской старинной материальной культуры представил Идар Ципинов. Представленная на выставке черная бурка принадлежала его прадеду, Мажиду, который выиграл ее на скачках. Девушка, которая изготовила бурку, впоследствии стала его женой. Несмотря на то, что возраст бурки почти сто лет, она устойчива и выглядит как новая. "Способность бурки сохранять вертикальное положение характеризует ее качество", – сказал Ципинов корреспонденту "Кавказского узла".

На выставке была представлена и железная палка для таврения коней, которой на теле коня выжигался родовой знак, что предотвращало его хищение. Идар Ципинов рассказал присутствовавшим на выставке детям об экспонатах и показал, как некоторыми из них пользовались в старину.

Изделия с адыгским орнаментом – сумки, платочки, блузки, – продемонстрировала Лиана Жанказиева. Техникой росписи на ткани она занимается дома с мамой. "Цель – сохранить и передать адыгскую старину", – отметила девушка.

Выставку элементов адыгского женского костюма – филигранные пояса, пряжки, и другие украшения, изготовленные из металла, представил Мухамед Соснак. Он репатриант из Сирии, на родине тоже работал с металлом, изготавливал люстры. "В Нальчике у меня есть небольшая мастерская. Заказы получаю в основном на пояса для свадебных платьев", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Черкесский флаг "строгий по оформлению и в то же время очень содержательный, внушающий доверие, любовь, особое к себе отношение", сказал актер Кабардинского драматического театра Ахмед Хамурзов. "Зеленый цвет флага – это символ жизни. А звезды и стрелы – единство всех адыгских племен", – отметил он.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос", а новости о распространении коронавируса – на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".