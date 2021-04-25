Убитый в Бельгии уроженец Чечни похоронен на родовом кладбище

25 апреля 2021, 15:54

В чеченском селе Шалажи 24 апреля прошли похороны Асламбека Диресова, застреленного в Льеже после конфликта чеченцев и курдов. Диресов владел в Бельгии автосервисом и оказывал благотворительную помощь землякам, как в Европе, так и в Чечне, рассказал его знакомый.

Похороны убитого в Бельгии Асламбека Диресова прошли в селе Шалажи, говорится в аннотации к видео, опубликованному сегодня в Instagram-паблике "ЧП/Грозный", насчитывающем 232 тысячи подписчиков.

"Асламбек [...] всегда протягивал руку помощи слабым, он был абсолютно неконфликтным человеком. И в день своей смерти он также ходил помирить людей. Но он даже не успел выйти из машины. Его в упор расстреляли прямо в машине", - говорится в публикации.

На опубликованном видео видна многолюдная процессия с гробом, идущая по сельской улице, вдоль обочин которой стоит множество машин.

Уроженец Чечни был убит 16 апреля в бельгийском городе Льеж после нападения 20-30 человек, сообщило 17 апреля агентство "Франс Пресс" со ссылкой на сотрудника прокуратуры. По предварительным данным следователей, нападавшими были курды, вооруженные бейсбольными битами и, по крайней мере, одним автоматом, они обстреляли мужчину в легковом автомобиле.

Этому инциденту предшествовал конфликт между чеченцем и курдом на автозаправочной станции, во время которого пострадали владелец заведения и клиент АЗС. Для допроса были задержаны трое курдов, опознанных по камерам видеонаблюдения автосервиса.

Еще 28 человек, все они этнические чеченцы, были задержаны для допроса после убийства уроженца Чечни, с места происшествия изъят автомат Калашникова, сообщило агентство.

Асламбек Диресов был уроженцем села Шалажи, его родители рано умерли. Женившись, он уехал в Москву к брату, затем перебрался к другому брату в Польшу, а в итоге семья Асламбека Диресова поселилась в Бельгии, где он открыл свой автосервис. Диресов занимался благотворительностью и много помогал своим землякам, как в Европе, так и в Чечне, сообщило 17 апреля ИА "Грозный-информ".

"В Бельгии у него остались жена, трое сыновей и дочь. Он поддерживал чеченскую диаспору в Европе, и потому у всех, кто его знал, остались о нём исключительно положительные воспоминания", - привело агентство слова имама мечети села Шалажи Адама Алимханова. По данным агентства, тело Диресова планировалось отправить в Чечню и похоронить на родовом кладбище.

"Кавказский узел" писал ранее, что в 2020 году представители чеченской диаспоры в Европе выказывали обеспокоенность возможным ограничением предоставления убежища их землякам после августовского инцидента во французском городе Сен-Дизье. Тогда силовики задержали 16 выходцев из Чечни, трое из которых были обвинены в организации преступного сообщества и подготовке вооруженной мести за земляка. За два месяца до этого, 14 июня, в Дижоне в столкновениях между представителями чеченской диаспоры и местными жителями арабского происхождения пострадали 20 человек.

Вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдулак Анзоров. Спецслужбы Франции обеспокоены радикализацией чеченской молодежи, указал "Кавказскому узлу" журналист Николя Энен, автор книги "Академия джихада".