Правозащитники заявили о нарушении прав заключенного в волгоградской колонии

25 апреля 2021, 13:00

Сотрудники колонии в Волгограде необоснованно применили насилие к осужденному, заявил правозащитный проект Gulagu.net, опубликовав видеозапись инцидента. В связи с публикацией начата служебная проверка, отчиталось областное управление ФСИН.

Видеозапись, сделанная в ИК-26 в Волгоградской области, опубликована 23 апреля на сайте правозащитного проекта Gulagu.net. На видео показано, как сотрудники колонии "нанесли удары ногой и рукой по осуждённому [...], который уже лежал на полу и был закован в наручники сзади и не оказывал какого-либо сопротивления", утверждается в публикации.

Видео, размещенное в тот же день на YouTube-канале Gulagu.net, к 12.55 мск 25 апреля набрало 28 652 просмотра. На кадрах видно, как сотрудники ФСИН заходят в помещение и вытаскивают из него мужчину, на которого надевают наручники, а затем волокут по коридору. Мужчина при этом громко кричит, что его убивают.

Далее на видеозаписи показано, как заключенного привели в другое помещение, где один из сотрудников наносит или пытается нанести ему удар рукой. Другой сотрудник при этом говорит: "Не трогай его".

В субтитрах, вмонтированных в видеоряд, утверждается, что после этого другой сотрудник ударил ногой лежащего на полу осужденного со словами «Ты че, дебил?». При этом на кадрах не видно удара, лишь движение ноги сотрудника..

"Комитет против коррупции и пыток Gulagu.net в интересах правосудия и защиты прав человека раскрывает совершённые [...] нарушения, а также представляет кадры служебной съёмки от 18.05.2019 г. с видеорегистраторов "Дозор" и призывает прокуратуру, ФСИН и СУ СК по Волгоградской области организовать уголовное преследование виновных", - говорится в публикации на сайте проекта.

24 апреля на публикацию отреагировало УФСИН по Волгоградской области. "По факту размещения видеозаписи о якобы избиении осуждённого сотрудниками исправительной колонии N 26 сообщаем, что данная видеозапись была сделана в 2019 году. На ней осуждённый, к которому за отказ от выполнения законных требований сотрудников была применена физическая сила. В настоящее время по факту распространения видео проводится дополнительная проверка", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

ИК-26 находится на окраине Волгограда, информирует сайт регионального УФСИН. "Режим содержания – строгий. Лимит наполнения учреждения составляет 1300 человек", - говорится в описании колонии.

Информация об итогах проверки, по состоянию на 12.55 мск 25 апреля, на сайте и в Instagram-аккаунте областного УФСИН не опубликована. На сайтах Следственного комитета России и управления СКР по Волгоградской области информация о реакции на обращение правозащитников также пока не размещена.

Видеозапись на YouTube-канале Gulagu.net, на который подписаны 114 тысяч пользователей видеохостинга, к 12.55 мск 25 апреля набрала 527 комментариев. Авторы большинства из них, не подвергая сомнению слова заключенного о том, что его убивают, в резких выражениях раскритиковали сотрудников колонии и призвали наказать их. Некоторые из этих пользователей в своих комментариях признались, что не стали смотреть видео полностью.

"Кавказский узел" писал ранее, что основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин с 2015 года проживает во Франции, где в 2016 году получил политическое убежище. Деятельность Осечкина, "направленная на критику и реформирование системы ФСИН, была полезной и правильной", сказал в июле 2020 года "Кавказскому узлу" глава межрегиональной общественной правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Бабушкин. "Он достаточно много сделал для защиты прав заключенных, уже находясь и во Франции, присылая материалы, на основе которых мы писали заявления и возбуждали проверки", - рассказал Бабушкин.