Скандальное видео поставило крест на карьере азербайджанского политика

25 апреля 2021, 03:35

Гусейнбала Мираламов выведен из состава Совета старейшин правящей партии "Ени Азербайджан" и исключен из партии после получившего распространение в соцсетях видеоролика, где он домогается молодой женщины.

Гусейнбала Мираламов - автор ряда романов, повестей и рассказов. Он соавтор книг "Гейдар Алиев" и "Ильхам Алиев", автор книги "Зарифа Алиева" (жена Гейдара Алиева, мать Ильхама Алиева). Мираламов избирался депутатом Милли Меджлиса в 2005, 2010 и 2015 годах. На выборах 2020 года результаты выборов в его округе были отменены из-за многочисленных нарушений закона и невозможности определить волеизъявление избирателей.

В социальных сетях и мессенджерах 21 апреля было распространено 15-секундное видео, на котором человек похожий на Мираламова, находясь в рабочем кабинете, домогался молодой женщины, в частности, дотронулся до ее бедра. Лицо женщины при этом размыто.

На следующий день после обнародования видео Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности заявил об увольнении Мираламова с должности заведующего кафедрой нефтегазовой инженерии Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

При этом пресс-служба университета сообщила, что видеоролик снимался не в рабочем кабинете Мираламова в вузе. "У него были и другие должности, и показанный на видео кабинет не находится в нашем университете", – сказал 24 апреля корреспонденту "Кавказского узла" представитель университета, добавив, что показанная на видео девушка также не является сотрудницей вуза.

Видеокадры с Мираламовым, который известен также как писатель и член Союза писателей Азербайджана, вызвали обсуждения в социальных сетях. Пользователи оставили множество саркастических комментариев.

"Все книголюбы хорошо знали его. Куда бы ни ходил, повсюду сталкивался с его книгами. Он был последовательным писателем-идеологом власти. Теперь перо у него обломалось", – написал Mammadli Rafig.

Илькин Рустамзаде опубликовал перечень названий книг Мираламова: "Стыд", "Совесть", "Экология нравственности".

"Десять лет назад он провел асфальт в нашем квартале, стал депутатом и навсегда исчез", – поделился воспоминаниям Huseyin Azadov.

23 апреля правление партии "Ени Азербайджан" "обсудило вопрос о неэтичных действиях члена Совета ветеранов ПЕА, председателя Хатаинской районной организации партии Гусейнбалы Мираламова, вызвавших широкое общественное осуждение".

"В выступлениях участников заседания отмечалось, что неэтичные и аморальные действия Гусейнбалы Мираламова на видео, распространенном в социальных сетях, были встречены членами ПЕА с глубоким сожалением и гневным возмущением. Его действия не достойны имени азербайджанской интеллигенции, противоречат национальным и моральным ценностям азербайджанского народа. Было подчеркнуто, что Гусейнбала Мираламов должен быть исключен из партии за грубое нарушение высших ценностей партии "Ени Азербайджан", требований и принципов устава и нанесение ущерба репутации организации", – сказано в официальном сообщении партии.

Правление единогласно постановило исключить Гусейнбалу Мираламова со всех выборных должностей и исключить его из партии "Ени Азербайджан", говорится в заключение заявления партии.

Сам Мираламов не выступал с публичными заявлениями о случившемся и был недоступен для комментариев.

Одному из журналистов Baku TV удалось дозвониться до Мираламова. Он сначала заявил, что не знает, о каком видео идет речь. После того как журналист уточняет, говорит ли он с Мираламовым, тот ответил: "Нет, это не я, это не мой номер".

Эксперт в области права медиа, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли назвал действия Мираламова, "15 лет являвшегося депутатом парламента, называющего себя "интеллектуалом", "писателем", отвратительным поступком, порождающим правовые последствия".

"Он является политиком, общественной фигурой, и распространение его видео с публичного мероприятия – онлайн-конференции не подпадает под защиту личной жизни", – сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос, может ли Мираламов быть привлечен к уголовной ответственности, эксперт ответил, что его действия влекут уголовную ответственность. Однако для начала расследования должна быть жалоба со стороны жертвы.