Три школы в Азербайджане перешли на дистанционное обучение

24 апреля 2021, 16:43

После вспышки COVID-19 среди учеников и педагогов переведены на дистанционное обучение три общеобразовательные школы Агдашского района Азербайджана.

"Кавказский узел" сообщал, что в Азербайджане с 8 февраля были возобновлены очные занятия в школах, однако в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 5 апреля школы Баку, Сумгаита, Гянджи, Шеки и Апшеронского района Азербайджана вновь перешли на дистанционное обучение.

В Агдашском районе Азербайджана с сегодняшнего дня перешли на дистанционное обучение школы №3, №7 и гуманитарная гимназия имени Магсуда Шейхзаде. COVID-19 был выявлен как у некоторых учителей, так и среди учащихся этих школ. Сегодня с утра Центр гигиены и эпидемиологии провел дезинфекцию классов и спортивных залов во всех трех школах, передал Report.

Всего в 2020/2021 учебном году коронавирус был диагностирован у около 60 школьников и более 30 преподавателей общеобразовательных заведений Агдашского района, передал сегодня Media.az.

Отметим, что в Азербайджане идет вакцинация от коронавируса, в апреле число привитых превысило миллион человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Анти-COVID: как проходит вакцинация на Южном Кавказе".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" регулярно обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".