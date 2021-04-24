Спикер парламента Грузии объявил о своей отставке

24 апреля 2021, 14:47

Отставка спикера необходима для выстраивания в Грузии правильных политических процессов после соглашения между властями и оппозицией о разрешении кризиса, так объяснил свое решение покинуть пост Арчил Талаквадзе.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 апреля правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционные партии пришли к соглашению о выборах и освобождении политзеков. Этот договор дает представителям оппозиции шанс войти в парламент, сохранив при этом репутацию, указали аналитики.

В Грузии 31 октября 2020 года состоялся первый тур парламентских выборов, а 21 ноября 2020 года в 17 мажоритарных округах прошел второй тур. По данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов, получив 90 из 150 мандатов. Оппозиция отказалась участвовать в работе парламента с первого же дня. Представители оппозиции неоднократно указывали на расхождение информации НПО в итоговых протоколах голосования с данными ЦИК. Дисбаланс в итоговых протоколах вызван тем, что в голосовании принимали участие находящиеся в карантине и самоизоляции из-за коронавируса избиратели, пояснили грузинские власти.

Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе сообщил, что уходит в отставку. "С учетом того, что долгие переговоры завершились соглашением [с оппозицией], на которых вместе с председателем я представлял "Грузинскую мечту", для последующего правильного проведения политических процессов считаю верным решением оставить пост спикера парламента и на эту должность представить человека, который будет работать с более нейтральной позицией. Следовательно, мы приняли решение о ротации в парламенте", – привело сегодня РИА "Новости" слова Талаквадзе.

После отставки Талаквадзе займет должность вице-спикера парламента, сообщил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, слова которого также приведены в публикации.

Напомним, что 29 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с приехавшим в страну представителем президента Евросовета Кристианом Даниэльсоном заверил, что правительство готово пойти на компромисс с оппозицией, чтобы разрешить политический кризис в стране. 31 марта Даниэльсон констатировал, что ни одна из партий Грузии не подписала соглашение по выходу из кризиса. 1 апреля группа депутатов Европарламента в совместном заявлении предостерегла грузинские власти от последствий отсутствия компромисса, указав на возможность приостановки дальнейших финансовых перечислений. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи указывали, что Евросоюз сможет вернуть стороны за стол переговоров и не отступит от идеи достижения консенсуса между ними.

Ранее проект договора, представленный для подписания "Грузинской мечте" и оппозиции, содержал пять пунктов и предусматривал начало работы оппозиционеров в парламенте, их должностей, а также проведение реформ избирательного и судебного законодательства. Одним из пунктов была обозначена законодательная инициатива об амнистии для всех нарушителей и задержанных на акции протеста 20-21 июня 2019 года.

Новости о выборах 2020 года в Грузии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".