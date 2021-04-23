Жители Нагорного Карабаха с опаской отнеслись к вакцинации против коронавируса

23 апреля 2021, 19:35

На четвертый день кампании по добровольной вакцинации от коронавируса в Нагорном Карабахе привились пять человек. Местные жители пояснили "Кавказскому узлу", что не спешат вакцинироваться, пока не оценят опыт первых привившихся.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе с 19 апреля идет кампания добровольной вакцинации против коронавируса.

Вакцинация от коронавируса (Covid-19) идет в мире четвертый месяц. Некоторые страны достигли рубежа в 50% привитого населения, другие отстают. Какие вакцины используются на Южном Кавказе, каково общее положение и темпы вакцинирования, какие результаты ожидаются, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Анти-COVID: как проходит вакцинация на Южном Кавказе".

В Нагорном Карабахе используют российскую вакцину "Спутник-V" и европейскую AstraZeneca. Вакцины Нагорному Карабаху предоставила Армения – на первом этапе по 500 доз "Спутник-V" и AstraZeneca. Процедура добровольная, на вакцинирование может записаться любой желающий, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" глава Государственной гигиенической и противоэпидемической инспекции Минздрава Нагорного Карабаха Офелия Арутюнян.

"В виду того, что процесс вакцинации только начался, прививки проводятся только в Степанакерте, в Государственном центре эпидемиологии и гигиены при Минздраве Республики Арцах (Нагорного Карабаха). Однако планируется, что в Степанакерте будет открыт еще один пункт в одном из медучреждений и три пункта в районных центрах", - отметила Арутюнян.

В Государственном центре эпидемиологии и гигиены указали, что вакцину "Спутник-V" применяют для людей от 18 до 55 лет, а вакциной AstraZeneca прививают тех, кому 55 и больше. На сегодняшний день привиты пять человек, все - вакциной "Спутник-V". Их состояние оценивается как стабильно хорошее, со ссылкой на врачей сообщалось сегодня в репортаже местного общественного телевидения, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Решения об обязательной вакцинации детей не было, отметили в Министерстве образования Нагорного Карабаха.

По данным карабахского Минздрава, на сегодня в стационарах проходят лечение 35 инфицированных коронавирусом. За все время пандемии были проведены 23 453 теста, подтверждены 2628 случаев заболевания коронавирусом, из которых 744 - в этом году.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Нагорного Карабаха отметили, что не против вакцинации, но не спешат делать прививку - их интересует статистика и мнения тех, кто уже привился. "Я понимаю, что вакцинация необходима, но я не спешу. Посмотрю, как переносят мои знакомые эти препараты, а после решу, делать прививку или нет", - сказал 56-летний Алеша. "Я подожду, понаблюдаю", - сказал и его сосед, водитель такси Карен Бабаян.

"Собираюсь сделать прививку, но, когда это будет, еще не решил. Скорее всего, всей семьей сделаем – родители, я и жена, наши дети. Но не сейчас, пусть пройдет некоторое время. Посмотрим на статистику, понаблюдаем, как переносят вакцину те, что уже привились. Но в любом случае, я считаю, что вакцинирование – это правильно", - заявил военнослужащий Давид Саркисян.

Строитель Самвел Акопян отметил, что вынужден будет вакцинироваться. Он уверен, что в скором времени никого не выпустят из страны без бумаги, подтверждающей вакцинацию от коронавируса.

Педагог Зоя Петросян заявила, что прививку надо сделать обязательной для всех. "Во время войны, когда постоянно обстреливали Степанакерт, находясь в убежищах, все женщины нашего подвала заболели. Возможно, и болели коронавирусом. Но тогда ведь тесты не делали. Медики ходили по подвалам, раздавали лекарства, мы их принимали. Но после войны, по сей день, у меня проблем со здоровьем не было. Однако прививку обязательно сделаю, а когда, сказать не могу", - сказала Петросян.

"Если будет обязательная прививка, то тогда, может, и пойду сделать укол", - заявила техработник частного производства в Степанакерте Мери Шахназарян. 74-летние супруги Сергей и Амест Григорян, не видят смысла в прививках. "Нам и так недолго осталось жить - зачем расходовать вакцины, пусть они достанутся молодым", - сказали старики.

Гаяне Симонян заявила, что согласится на вакцинацию, только если это будет "Спутник-V". "Я доверяю только этой вакцине, и своих престарелых родителей не разрешу вакцинировать чем-то другим", - сказала она.

Динамика распространения вируса, в том числе в Нагорном Карабахе, представлена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".