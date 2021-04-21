Главред осетинского издания сообщил об угрозах от имени сына Битарова

21 апреля 2021, 11:55

Руководитель независимого издания Ossetia News Тимур Мазаев вынужденно покинул Северную Осетию в связи с угрозами расправой, поступивших от человека, представившегося сыном бывшего главы республики Зелимханом Битаровым. Правоохранители должны отреагировать на угрозы Мазаеву, заявил республиканский Союз журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля в аэропорту Внуково произошел конфликт между сыном Вячеслава Битарова Зелимханом и сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олегом Эдельштейном, которые прилетели в Москву из Владикавказа. Эдельштейн обратился к врачам, которые диагностировали у него травмы головы. По слова очевидцев, конфликт начался после того, как Олег Эдельштейн заявил Зелимхану Битарову: "Ваше время закончилось", использовав при этом табуированную лексику и пообещав унизить оппонента.

9 апреля пресс-служба Кремля сообщила об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии. Битаров подал в отставку по собственному желанию, срок его пятилетних полномочий истекал в сентябре. Временно исполняющим обязанности главы республики стал уроженец Северной Осетии Сергей Меняйло, который около пяти лет был полпредом президента в Сибирском федеральном округе.

Главный редактор независимого интернет-издания Ossetia News Тимур Мазаев обратился в редакцию "Новой газеты", сообщив, что получил угрозы расправы от человека, представившегося сыном бывшего главы Северной Осетии Зелимханом Битаровым.

По словам Мазаева, угрозам предшествовала его публикация шуточного поста в Instagram. Человек, звонивший журналисту, угрожал «отрезать головы» сотрудникам Ossetia News и сжечь Мазаева «вместе с домом и семьей», если пост про него не удалят, после чего Тимур Мазаев был вынужден временно уехать из Северной Осетии, сообщила вечером 20 апреля "Новая газета".

Тимур Мазаев пояснил изданию, что 14 апреля в Instagram-аккаунте Ossetia News был размещен пост о том, что Академия смешанных единоборств «Алания MMA» предложила Битарову и Эйдельштейну «выяснить отношения в клетке».

По его словам, пост был проиллюстрирован шуточной картинкой, ранее размещенной в Instagram-аккаунте «Алании ММА», на ней Битаров и Эйдельштейн представлялись в виде бойцов смешанных единоборств. "«Алания ММА» предложила моим ребятам опубликовать новость, будто бы они выступили с такой шуточной инициативой: провести бой. Ребята ничего обидного не увидели и выложили. Я увидел публикацию постфактум - и мне даже мысли не пришло, что она может вызвать чье-то недовольство", - рассказал Мазаев.

Публикация, о которой идет речь, по состоянию на 11.51 мск доступна в Instagram-аккаунте Ossetia News, на который подписаны 213 тысяч пользователей. К 11.51 мск пост набрал 623 отметки "нравится" и 126 комментариев. "Осетинский клуб единоборств отреагировал на потасовку бизнесмена и политика в Москве, предложив им выяснить отношения по-спортивному. Профессиональные тренеры специально для Битарова и Эйдельштейна подготовят тренировочный лагерь. Академия единоборств готовы предоставить драчунам ринг или октагон", - говорится в посте. В других публикациях на странице Ossetia News освещаются, в частности, новости о спортивных, криминальных, социально-значимых событиях и происшествиях в Северной Осетии. Сообщение об угрозах Тимуру Мазаеву, по состоянию на 11.51 мск, там не опубликовано.

По словам Мазаева, в Ossetia News кроме него работают еще семь человек. Издание специализируется на новостях про республику и выходцев из Северной Осетии, а "проблемные материалы публикует редко". Звонок с угрозами поступил через несколько часов после публикации поста, рассказал он.

По данным издания, на записи разговора, предоставленной Тимуром Мазаевым, человек, представившийся Зелимханом Битаровым, кричит и, используя нецензурную лексику, обещает расправиться с ним и другими сотрудниками Ossetia News. "Щас ты если не уберешь этот пост, я к тебе приеду, сожгу тебя вместе с твоим домом, твоей семьей, понял ты меня? Я щас приеду, я тебе [...] уши отрежу. Щас через пять минут не уберешь ты, я тебя вместе с твоими хозяевами сожгу [...], понял ты меня? Я тебе еще раз повторяю, если через две минуты там пост этот будет, я вас всех сожгу", - цитирует издание слова собеседника Мазаева.

"Нам вообще часто претензии прилетают. Даже за комментарии, которые люди оставляют под нашими постами, хотя при чем тут мы? Но все эти претензии были от людей попроще, они были без мата, без угроз, и всегда был шанс объяснить свою позицию, что-то исправить. А тут никакого диалога не получилось", - рассказал Мазаев, подчеркнув, что "несмотря ни на что, решил не удалять" пост.

16 апреля Тимур Мазаев улетел из Владикавказа в Москву. "Какое-то время я еще бравировал, но потом начал переживать. Редакция тоже напряжена и боится. Я почему еще напрягаюсь: у таких людей всегда есть какое-то окружение, которое перед этими людьми хочет выслужиться. [...] Допустим, он сам не хочет никаких действий предпринимать, а они услышат и решат побить или поставить под стволы", - приводит издание слова журналиста.

Старший сын Вячеслава Битарова Зелимхан руководит группой компаний "Пивоваренный дом Бавария", говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Вячеславе Битарове.

Зелимхан Битаров оказался недоступным для комментария, но его подчиненный, представившийся Русланом, списал инцидент на "непонимание", сообщило издание. "Какое-то непонимание происходит, надо чтобы все вместе поговорили. Я Тимура звал в гости, на данный момент он не выходит на связь. Очень похоже, что третьи лица вмешиваются в эту историю и пытаются этот конфликт искусственно создать", - приводятся в публикации его слова.

Союз журналистов Северной Осетии будет следить за ситуацией с Тимуром Мазаевым, сообщил председатель этой организации Тимур Кусов в связи с публикацией "Новой газеты".

"Никому не позволено угрожать журналистам и членам их семей. Считаю, что на данный факт должны обратить пристальное внимание правоохранительные органы. Союз журналистов Северной Осетии готов оказать всяческую поддержку нашему коллеге Тимуру Мазаеву", - приводит сегодня его слова "Основа".