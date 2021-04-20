Продлен арест обвиняемым по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов

20 апреля 2021, 20:32

Суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей еще на два месяца Василия Дакишвили, Салима Мусаева и Рашида Ибрагимова, обвиняемых по делу о вооруженном столкновении чеченских фермеров на хуторе Чернозубов.

Как писал "Кавказский узел", после перестрелки в Чернозубове были заключены под стражу Василий Дакишвили, которого следователи считают организатором перестрелки, Салим Мусаев и Рашид Ибрагимов, который явился в полицию как случайный свидетель конфликта. В марте срок их ареста был продлен.

Ростовский областной суд сегодня продлил арест Василию Дакишвили, Салиму Мусаеву и Рашиду Ибрагимову, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда. Они останутся под стражей до 21 июня включительно, отметил он.

Комментариями обвиняемых и их представителей относительно продления срока ареста "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, перестрелка на хуторе Чернозубов произошла 22 октября 2019 года. Пять человек погибли, еще двое получили ранения. Правоохранители задержали шесть человек, причем троих - при попытке пересечь российско-украинскую границу в декабре 2019 года. В международном розыске, как отчиталось следствие 17 декабря 2019 года, оставался еще один подозреваемый.

Причиной конфликта стал спор чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых о правах на пастбище в Орловском районе Ростовской области. Сельхозкооператив "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, а Василий Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю "во что бы то ни стало". Родственники и знакомые погибших сочли реальной перспективу кровной мести близким участников конфликта.