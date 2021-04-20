Пользователи соцсетей раскритиковали власти Новочеркасска за траур по подросткам

20 апреля 2021, 19:44

Неуместно объявлять общегородской траур по подросткам, которые пьяными катались на машине и могли погубить других людей, указали интернет-пользователи. Сегодня в Новочеркасске похоронили двоих из пяти погибших.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 апреля в ДТП в Новочеркасске погибли пять подростков. Еще один выжил, но впал в кому. Подростки катались на машине, ключи от которой один из них украл у родителей, и врезались в дерево. Дети были пьяны - случайный прохожий купил им шесть литров пива, за что впоследствии был оштрафован на три тысячи рублей. Сегодняшний день объявлен властями Новочеркасска траурным. В городе отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги.

Погибшим - двум мальчикам и четырем девочкам - было от 14 до 16 лет. Выживший учился в кадетском училище, а остальные - в 7 и 8 классах двух городских школ, сообщил 18 апреля "161.ru".

Двоих погибших похоронили на городском кладбище сегодня, еще троих похоронят завтра, сообщил представитель администрации Новочеркасска. Он добавил, что единственный выживший в аварии остается в коме, передало РИА "Новости".

Автор наиболее популярного комментария к этой публикации выступил против общегородского траура по погибшим. "Траур-то с какого перепуга объявили? Повезло еще, что они до аварии не успели никого угробить", - написал SN. К 19.44 мск этот комментарий собрал 97 отметок пользователей.

Telegram-канал "Ростов-главный" в отдельной публикации разместил сегодня аналогичный комментарий пользователя соцсети Натальи Радуловой. "Пьяные подростки в Новочеркасске ночью угоняют машину, носятся по городу со скоростью 160 км/ч, записывают матерные сообщения, гогочут, выкладывают записи в и[нтер]нет, потом разбиваются, врезавшись в дерево. И город объявляет общий траур... Может, тут радоваться надо, что эти идиоты врезались в дерево, а не в другую машину, не в прохожего, не в людей на остановке, не в мать с ребенком на переходе? Не понимаю. Они что, герои? Еще общенациональный траур объявите. Чтоб еще больше романтизировать такие поступки в глазах других малолетних дурней", - говорится в публикации.

Telegram-канал Don Mash опубликовал сегодня голосовое сообщения, отправленное одной из погибших в день ДТП. "Чисто 160 <матерное слово в значении "едем">. Если мы <матерное слово в значении "разобъемся">, то я тебя любила", - говорит школьница. Instagram-паблик rostov__glavniy разместил голосовое сообщение, которое выживший подросток опубликовал в школьном чате за 40 минут до аварии. "Вы, <...>, 8Б, <...> знаете, как меня штырит? <...> я просто с другом езжу <...> на "Хёндае", - говорит подросток, активно используя в речи мат.

Читатели Instagram-паблика my.rostov также раскритиковали власти города за объявленный траур. "С трауром переборщили. Фактически это преступление - управление автомобилем в пьяном виде, да еще несовершеннолетними", - написал beloko.aleksandr. Его комментарий стал одним из наиболее популярных и к 19.44 мск 20 апреля собрал 160 "лайков".

Пользовательница lidiya_0_ предположила, что за решением объявить траур стоит кумовство. "Наверное, кто-то из этих детей был родственником [кого-то] из администрации, раз объявили траур. Они совершили преступление. А если бы это было не дерево, а машина с людьми? Родители где были, или таким все можно? Скоро будут пьяными ходить и стрелять, и это будет подвиг? Это траур для родителей, что допустили до этого, но не для города", - заключила автор комментария.

"Траур? Они невинно погибшие в результате катастрофы или теракта? Или, может быть, совершили подвиг ценой своих жизней? Слишком великие почести тем, кто ни во что не ставил других людей <...>. Гибель подростков это трагедия, но не только. Это еще и суровый урок их родителям и родителям других детей", - заявил promalp61.

"Вместо спроса они траур навязывают. Что эти преступники хорошего сделали, чтобы такие почести, как генеральным секретарям? Я никогда не поверю, что все шесть человек удрали из дома, ничего не сказав родителям, и чтобы вот так просто завладели машиной. Много вопросов к родителям. А если бы не дерево, которое их остановило, то были бы другие жертвы при таком раскладе", - считает tatiana_iz0.

К 19.44 мск 20 апреля эта публикация собрала 792 "лайка" и 81 комментарий. У паблика 103 тысячи подписчиков.