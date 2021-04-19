Армянский посол в Израиле обвинен по делу о махинациях с недвижимостью

19 апреля 2021, 15:29

Послу Армении в Израиле Армену Смбатяну предъявлено обвинение в пособничестве бывшему министру культуры при изъятии из госсобственности исторического здания и участка земли в центре Еревана, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", посольство Армении в Тель-Авиве открылось 30 августа 2020 года. 2 октября того же года, после начала полномасштабных боев в зоне карабахского конфликта, посол Армен Смбатян отзывался в Армению для консультаций в связи с поставкой Израилем оружия Азербайджану.

Послу Армении в Израиле Армену Смбатяну предъявлено обвинение в рамках дела бывшего министра культуры Асмик Погосян, которая еще в декабре 2020 года Асмик Погосян была обвинена в превышении должностных полномочий и отмывании денег, сообщили в Следственном комитете Армении.

Уголовное дело связано с приватизацией здания Армянского общества культурного сотрудничества с зарубежными странами (АОКС), расположенного на улице Абовяна в центре Еревана, уточнил представитель следствия. По версии обвинения, Асмик Погосян в 2006 году, занимая должность министра культуры, передала здание АОКС в безвозмездное пользование этой общественной организации. «Погосян объявлена в розыск. А Армен Смбатян, который на тот момент был председателем общественной организации, обвиняется в пособничестве ей», - сообщили в пресс-службе Следкома.

Стоимость здания и земельного участка, на котором оно находится, оцениваются в 201 миллион драмов (около 386 тысяч долларов). Эта недвижимость была продана за 550 тысяч долларов компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и принадлежащей родственнику Асмик Погосян. Следствие считает эту сделку легализацией имущества, полученного преступным путем.

Смбатян решением суда оставлен на свободе под залог в 20 миллионов драмов (около 38,4 тысяч долларов), сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Следственном комитете.

Здание, переданное АОКС, построено в конце XIX века и какое-то время служило больницей, входит в список памятников республиканского значения, передали сегодня "Новости-Армения".

Ранее "Кавказский узел" писал о другом деле, касающемся махинаций с недвижимостью в Ереване. Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян в феврале был обвинен в изъятии участков земли у столичных школ и продаже их знакомым и родственникам по заниженной цене.