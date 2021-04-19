19 апреля 2021, 11:19

ФСБ рапортовала о задержании изготовителей оружия на юге России

В 21 регионе, в том числе в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии и Ставропольском крае, задержаны 55 подозреваемых  в подпольной модернизации оружия, сообщила ФСБ.

Сотрудники ФСБ при помощи МВД и Росгвардии задержали 55 жителей 21 региона страны, предположительно, причастных "к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских" и продаже оружия, сообщила сегодня ФСБ.

Среди перечисленных ведомством субъектов Федерации – пять регионов юга России: Кабардино-Балкария. Карачаево-Черкесия,  Северная Осетия,  и Ставропольский край. Там, по версии силовиков, жили "нелегальные оружейники", в домах которых "проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

У задержанных изъяты три пулемета, шесть автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 108 винтовок, карабинов и ружей, 93 пистолета и револьвера, а также  57 ручных гранат, две минометные мины, около 8 тысяч патронов, основные части и комплектующие оружия, 7,5 килограмма взрывчатых веществ, 57 приспособлений для бесшумной стрельбы, сообщила ФСБ. 

"Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - проинформировал "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.  Сколько человек задержаны в каждом из регионов, и в каких городах располагались мастерские, в сообщении не указано.

Как писал "Кавказский узел", в 19 регионах, в том числе в Краснодарском крае и Ростовской области, задержаны 43 подозреваемых в подпольной модернизации оружия, у них найдены миномет, пушка, стрелковое оружие и боеприпасы, сообщила ФСБ 2 февраля.

Примечание:

"Подпольный оружейный цех обнаружен на Ставрополье", "Суд в Карачаево-Черкесии заблокировал сайт об изготовлении взрывчатки", "Житель Ингушетии получил срок за хранение оружия".

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