Исторические памятники разрушены в армянском селе

Два хачкара разрушены в селе Нор Ерзнка Котайкской области, сообщили сегодня в службе охраны исторических памятников Армении.
По ее данным, два хачкара (камни-кресты) в селе Нор Ерзнка были разрушены полностью. Эти исторические памятники не были включены в список охраняемых объектов, однако ответственные за охрану культурно-религиозных объектов госструктуры предпринимают соответствующие меры, сообщила сегодня Служба охраны исторических памятников Армении на своей странице в Facebook.
Служба охраны исторических памятников находится в ведомстве министерства образования, науки, культуры и спорта и занимается охраной культурно-исторических и религиозных объектов, проинформировал "Sputnik-Армения".
Как писал "Кавказский узел", после прекращения боев в Нагорном Карабахе стороны конфликта начали обмениваться обвинениями в вандализме и стремлении уничтожить следы пребывания армянского либо азербайджанского народа на спорной территории. В частности, власти Армении и Армянская апостольская церковь заявили о появлении граффити на стенах собора в Шуши после взятия города азербайджанскими войсками. Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей.
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