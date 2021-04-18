Исторические памятники разрушены в армянском селе

18 апреля 2021, 20:00

Два хачкара разрушены в селе Нор Ерзнка Котайкской области, сообщили сегодня в службе охраны исторических памятников Армении.

По ее данным, два хачкара (камни-кресты) в селе Нор Ерзнка были разрушены полностью. Эти исторические памятники не были включены в список охраняемых объектов, однако ответственные за охрану культурно-религиозных объектов госструктуры предпринимают соответствующие меры, сообщила сегодня Служба охраны исторических памятников Армении на своей странице в Facebook.