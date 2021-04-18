Ростовская пенсионерка пожаловалась на ухудшение здоровья после объявления голодовки

18 апреля 2021, 22:00

Объявившая в начале апреля о голодовке с требованием переселения из аварийного дома жительница хутора Ясный в Ростовской области Валентина Зарбалиева пожаловалась на высокое давление, слабость и головокружение. Пенсионерку поставили на квартирную очередь, сообщил глава поселения, добавив, что пока неизвестно, когда она получит жилье.

Как писал "Кавказский узел", жительница хутора Ясный Валентина Зарбалиева в октябре 2020 года уведомила администрацию Красносулинского района о голодовке. Бывшая работница шахты "Ростовской" требовала переселить ее из аварийного жилья. Зарбалиева прекратила голодовку после того, как добилась от властей района обещания переселить ее из аварийного жилья в 2020 году, также ей привезли четыре мешка угля от главы поселения и пообещали еще две тонны угля. Не дождавшись переселения из ветхого дома, с 1 апреля 2021 года Зарбалиева отказалась принимать пищу. Власти не обязаны переселять Зарбалиеву, так как у нее уже есть жилье в собственности, указал юрист.

17 апреля Валентина Зарбалиева сообщила корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что ее самочувствие резко ухудшилось,

Женщина живет на окраине хутора Ясный, её дом достался ей от матери, которая получила жилье от железной дороги. Дом состоит из прихожей, кухни и одной комнаты. По дому идут трещины, пол прогнил, угольная печка разваливается, передает корреспондент "Кавказского узла", сегодня побывавший у Зарбалиевой.

Дом в 2019 году комиссией признан аварийным, сообщил глава Ковалёвского сельского поселения Николай Изварин, который также в этот день посетил Зарбалиеву.

Женщина считает, что дом может рухнуть в любой момент. "Ложусь спать и не знаю, проснусь я или нет. Весь потолок, все стены рушатся, дом построен в 30-х годах XX века, рядом проходит железная дорога, ремонт сделать невозможно. Я пыталась замазывать трещины, но они очень большие, и как только пройдет поезд, замазанные трещины снова появляются. Дом ходит ходуном, денег купить другое жилье у меня нет. Проработав всю свою жизнь на железной дороге, а в последнее время до закрытия на шахте в компании "Кингкоул", я смогла от государства заработать пенсию в 7 500 рублей. Правда, вот добавили к пенсии 50 рублей, можно ни в чём себе не отказывать теперь", - отметила Зарбалиева. По ее словам, вся пенсия уходит на самые дешевые продукты, коммуналку и лекарства после двух инсультов.



Пенсионерка рассказала, что пьет только воду. "Для меня голодать - привычное дело, я и раньше не очень уж питалась, и, что скрывать, бывало по неделям не ела, так как не было денег купить еды. Вчера у меня подскочило давление, страшно болит и кружится голова. Ходить могу по несколько метров, вот встану, дойду до двери, посижу немного на улице и обратно иду ложусь", - рассказала Валентина.

Скорую помощь Зарбалиева еще не вызывала, так как, по ее словам, это проблемно. "Из Красного Сулина им ехать далеко, из Гуково едут неохотно, говорят - это не наша территория, да и со связью тут очень плохо, не дозвониться. В хуторе вообще со всем плохо. Нет ни магазинов, ни аптек, транспорт не ходит, нужно до Гуково либо идти пешком восемь километров, либо вызывать такси за 250 рублей", - отметила женщина.



Глава Ковалевского поселения предложил Зарбалиевой муниципальную квартиру в Замчалово, но она отказалась. "Во-первых, она в плохом состоянии, во-вторых, там также ничего нет, ни магазинов, ни аптек, у меня своего транспорта нет. Выходит, переселят меня из одной дыры, где разваливается дом, в другую дыру, где квартира тоже нуждается в грандиозном ремонте. Буду голодать дальше, пока мне не предоставят что-то достойное или пока не помру", - заявила пенсионерка. По ее словам, в последний свой визит глава поселения дал какие-то бумаги, которые она подписала.



Глава поселения Николай Изварин, который приехал узнать о состоянии здоровья Зарбалиевой, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что привозил ей документы о том, что она нуждается в жилье и ее поставили на квартирную очередь. Переселиться в Замчкалово он предложил ей в 2019 году, когда дом Зарбалиевой признали аварийным. "Я ей предложил муниципальное жилье в Замчалово. Даже пообещал отремонтировать квартиру, которую готовы были ей предоставить. Она отказалась, сославшись на то, что там нет ни магазина, ни аптеки, ни банкомата, где можно снять с карточки пенсию. Сейчас в доме Валентины прописаны два человека - она и ее сын. Я поставил ее на квартирную очередь. Когда она сможет получить жилье, я ответить сейчас не могу", - отметил Изварин.

Валентина не отправила официального уведомления о начале голодовки, добавил Изварин. "Со скорой раньше проблем не было, сюда приезжают даже гуковские врачи, несмотря на то, что территория эта красносулинская, просто Гуково ближе, и с ними есть договоренность. Когда надо и если надо, я вмешиваюсь в ситуацию и разговариваю с начальством, чтобы в хутор приехали по вызову скорые. За Валентиной я присматриваю, если будет необходимость, могу посодействовать в вызове скорой", - отметил глава поселения.

По словам Зарбалиевой, состояние ее здоровья после начала ее акции протеста стало хуже, однако пока, отметила женщина, она может обойтись без медицинской помощи. Пенсионерка подчеркнула, что пока не будут выполнены ее требования, голодовку она прекращать не собирается.

Корреспондент "Кавказского узла" не может подтвердить, голодает или нет Зарбалиева.

Валентина Зарбалиева - одна из участниц пикетов, которые проводят в Гуково бывшие работники компании "Кингкоул". Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" размещает на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".