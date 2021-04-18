Жительница Волгоградской области пожаловалась на нехватку помощи матери-инвалиду

18 апреля 2021, 15:10

Объем помощи паллиативным пациентам в Волгоградской области регламентируется на федеральном уровне, заявили чиновники после жалобы местной жительницы на нехватку помощи сиделки для пожилой матери. Для решения проблем с паллиативной помощью нужна система долговременного ухода, указала директор профильного благотворительного фонда.

Сообщение о том, что Комитет соцзащиты сократил работу сиделки для паллиативной больной, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 23 марта. "Моя мама инвалид первой группы, признана паллиативно больной, от комитета социальной защиты с огромным трудом мне пришлось добиться положенной сиделки, сиделка очень ответственно и добросовестно относится к своей работе. [...] Сегодня нас поставили в известность, что с первого апреля должность сиделки переводят на 0,5 ставки, т.е. 4 часа сиделка находится с мамой, а остальные 4 часа, хотите то пусть социальный работник или как хотите", - пожаловался автор сообщения.

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Сокращение времени работы сиделки создало проблемы с уходом за пожилой женщиной

Автор сообщения, жительница станицы Добринка Урюпинского района Волгоградской области Ольга Владимирова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она сама социальный работник, одна воспитывает двух несовершеннолетних сыновей, и на ее попечении также находится 85-летняя мама Анна Казарьян – инвалид первой группы.

По ее словам, Анна Ивановна работала дояркой в Армении и на Донбассе, а недавно умерший отец Ольги был шахтером. 21 год, назад после выхода родителей на пенсию, семья Ольги переехала в Волгоградскую область.

"В июле прошлого года маме после инсульта дали первую группу инвалидности. Она лежачий больной. Себя сама не может обслуживать. Нужна постоянная помощь. Я весь день на работе, дети учатся. Родственников в станице у нас нет. С огромным трудом добилась от (районного) комитета соцзащиты сиделку на полный рабочий день (8 часов). Сиделка очень ответственно и добросовестно относится к своей работе. Но с 1 апреля узнали, что вышел приказ о сокращении времени работы сиделки до 28 часов в неделю", - рассказала Ольга Владимирова.

В связи с сокращением рабочего времени сиделки до 5,6 часа в сутки при пятидневной рабочей неделе в семье возникли трудноразрешимые проблемы, так как Ольга, по ее словам, не может на три часа раньше уходить с работы, а поскольку семья является малоимущей, то не может и платить сиделке за дополнительные часы работы.

"Бросить работу, имея двоих детей на руках, я не могу, так как останусь без средств к существованию. Маму одну оставлять нельзя, в пространстве она не ориентируется, чужих людей не воспринимает. Себя мама обслуживать не в состоянии: ни принять лекарства, ни померить давление. В комитете соцзащиты причину сокращения объемов работы сиделки мне не объяснили", - посетовала женщина.

Паллиативная помощь - улучшение качества жизни тяжелобольных пациентов путем лечения боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки. Эта помощь направлена именно на снятие тягостных проявлений болезни, а не на ее лечение, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Власти предложили пациентам оплачивать дополнительное время сиделок

Волгоградская область четвертый год участвует в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, а 29 сентября 2020 года Минтруда России издало приказ № 667 "О реализации в отдельных субъектах РФ в 2021 году типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе", после чего в области началась работа по приведению действующих нормативных документов в соответствие с этим приказом, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области Ирина Райер.

"В соответствии с приказом № 667 гражданам, нуждающимся в постороннем уходе, включенным в систему долговременного ухода, предоставляется социальный пакет долговременного ухода [...] в объеме не более 28 часов в неделю", - сообщила она.

По словам Ирины Райер, 30 декабря 2020 года были внесены изменения и в приказ регионального комитета социальной защиты населения № 2953 "О пилотном внедрении технологии службы сиделок для граждан, нуждающихся в постороннем уходе, из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в паллиативной помощи, одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны". Услуги были разделены на "уходовые" (для граждан, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход) и "сопутствующие", не связанные с уходом за человеком.

При этом чиновники установили объем и стандарт предоставляемых "уходовых" услуг, «чтобы было понятно гражданину и его родственникам, какой уход должна осуществлять сиделка», добавила Ирина Райер. "Учитывая, что общий объем услуг согласно приказа № 667 составляет до 28 часов в неделю и такие услуги предоставляются гражданам на бесплатной основе, при шестидневном социальном обслуживании это может составить 4,6 часа в день, или с гражданином, нуждающимся в постороннем уходе, может быть согласован другой объем услуг в день, в соответствии с его потребностями (одномоментно или с разбивкой в течение дня)", - пояснила Ирина Райер.

Услуги, не относящиеся к «уходовым», предоставляются в объемах, установленных индивидуальной программой предоставления соцуслуг в соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ, а сверх этого объема, согласно тому же закону, - в рамках дополнительного договора, сказала она.

"В случае Анны Казарьян, учитывая, что размер ее пенсии составляет 19 тысяч рублей, сумма платы за оказанные социальные услуги (не относящиеся к "уходовым") составит около 1000 рублей в месяц. От услуг Казарьян за минимальную плату отказалась. В настоящее время сиделка обслуживает Анну Ивановну по 5 часов 36 минут пять дней в неделю", - сообщила Ирина Райер.

Фонд социального страхования в соответствии с законодательством обеспечил Казарьян креслом-коляской, специализированным матрасом и гигиеническими принадлежностями, сказала чиновница. Ольга Владимирова подтвердила, что эта помощь ее матери была оказана.

Федеральный центр пересмотрел схему финансирования пилотного проекта в регионах

Пилотное внедрение технологии службы сиделок для граждан, нуждающихся в постороннем уходе, «значительно улучшает качество жизни паллиативных пациентов», и эта работа будет и дальше совершенствоваться, сообщила Ирина Райер, затруднившись предоставить информацию о том, сколько в области паллиативных больных, нуждающихся в сиделках.

До появления пилотного проекта по системе долговременного ухода почти вся помощь на дому сводилась к доставке продуктов и к предоставлению «минимальных бытовых услуг», таких, как вынос мусора и уборка, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.

"Раньше ухода как такового не было. В рамках же пилотного проекта, а Волгоградская область вошла в число первых шести регионов, которые начали «пилотировать» систему с 2018 года, регионы начали предоставлять уход и на дому, и в дневных центрах. И начали менять подходы к уходу в домах престарелых и психоневрологических интернатах", - сказала она

По ее словам, в первые годы пилотного проекта регионы «двигались каждый по своему вектору», но в конце 2020 года на федеральном уровне принята единая модель системы долговременного ухода, в которой четко прописаны объемы предоставляемой помощи. "Волгоградская область, насколько нам известно, давала людям с паллиативным статусом до 8 часов ухода в день своим областным решением, за счет средств пилотного проекта", - сказала Елизавета Олескина.

С 1 апреля 2021 года, по ее словам, регионам на пилотный проект выделяется субсидия, которая предусматривает оплату не более 28 часов ухода в неделю, то есть по четыре часа в течение семи дней. "Эти четыре часа – это тот объем помощи, который войдет в «соцпакет системы долговременного ухода» и будет бесплатным для людей, а его финансирование должно быть обеспечено страховыми механизмами. Важно, что регионы должны дополнять эти часы соцпакета все теми же бытовыми услугами, которые даются в рамках действующего закона: уборка, доставка лекарств и продуктов, помощь по дому. При этом услуги по уходу теперь предоставляет сиделка (помощник по уходу), а бытовую помощь – как обычно - соцработник. Вот эти бытовые услуги оказываются из региональных средств", - рассказала Елизавета Олескина.

Проблема недостаточного ухода за инвалидами остается нерешенной

Директор фонда обратила внимание на «большую проблему, которая должна быть решена на федеральном уровне». Так, объемы медицинской помощи в рамках паллиатива закреплены программами госгарантий, и это именно медицинская помощь. «Уходовая» же часть – а большей части паллиативных больных требуется именно уход - по мнению эксперта, не регламентирована.

"В паллиативе нет понятия «объема ухода»... Если есть выездная паллиативная служба, то человек к ней должен быть прикреплен. Но паллиативные службы не оказывают ежедневный уход на дому. Только медицинскую помощь, консультации врача, медсестры, выписка рецептов, предоставление необходимой техники", - рассказала Елизавета Олескина.

По ее словам, родственникам таких пациентов следует обратиться в территориальную соцслужбу или в Комитет соцзащиты Волгоградской области. "Мы готовы предложить свою помощь, чтобы разобраться в ситуации. В любом случае, человек должен получить необходимую поддержку", - сказала директор фонда "Старость в радость".

Проблема отсутствия ухода за пожилыми людьми и инвалидами «актуальна и остра» для России в целом, ее пытаются решить как Минтруд и пилотные регионы, так и благотворительные фонды. Решением, по мнению Елизаветы Олескиной, может стать формирование системы долговременного ухода.

"Наладить такую систему с наскока не получится, увы. Мир это все налаживает последние 30 лет. Но и ничего не делать – невозможно. Отсутствие ухода – беда, которая касается огромного количества людей... И очень важно, что хотя бы в пилотных регионах ситуация уже начала, хоть и медленно, меняться. В непилотных регионах пока было бы бессмысленно рассуждать о риске снижения каких-либо «часов помощи», поскольку их там просто нет. Тем более, не шло речи о бесплатном уходе", - сказала она.