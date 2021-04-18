Житель Кубани арестован по делу об убийстве ребенка после отмены оправдательного приговора

18 апреля 2021, 07:00

Суд в Краснодаре поместил под стражу жителя поселка в Ленинградском районе, обвиненного в убийстве восьмилетней девочки в 2016 году. Решение принято в связи с повторным рассмотрением его дела после отмены оправдательного приговора, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в январе в Краснодарском крае присяжные вынесли оправдательный вердикт 63-летнему жителю поселка в Ленинградском районе, обвиненному в убийстве восьмилетней девочки. Он был освобожден из-под стражи в зале суда. 16 марта Третий апелляционный суд в Сочи отменил оправдательный приговор сельчанину и направил его дело на новое рассмотрение.

Краснодарский краевой суд принял решение арестовать 63-летнего пенсионера, привела 17 апреля слова адвоката Яны Галаган "Медиазона".

Она рассказала, что 16 апреля прошло первое заседание в рамках нового рассмотрения дела. Предполагалось, что не нем сформируют новый состав присяжных, но в суд не пришел ни один из приглашенных кандидатов, пояснила адвокат.

По словам Галаган, заседание отложили до 13 мая. Прокурор ходатайствовал об аресте обвиняемого, судья поддержал требование гособвинителя.

Сообщения об аресте обвиняемого на сайте Краснодарского краевого суда по состоянию на 6.30 мск сегодня нет.

Напомним, 20 июня 2016 года в селе в Ленинградском районе пропала восьмилетняя девочка. В январе 2020 года в одном из населенных пунктов появились надписи, указывающие, где спрятано тело, в результате останки ребенка были обнаружены. После находки тела погибшей в конце февраля был задержан 63-летний сельчанин, подозреваемый в убийстве школьницы. Он рассказал, что 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала к нему во двор, чем отвлекала от работы, сообщили следователи. Прогоняя ее, он несколько раз ударил ребенка молотком по голове, отчего она умерла, а затем он вывез тело в поле. Сельчанин признался, что сам оставлял надписи о местонахождении останков девочки, сообщило 27 февраля 2020 года следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.